एंट्रेंस लॉबी डिज़ाइन: पहला कदम, पहली छाप

 नारी डेस्क: आपका एंट्रेंस लॉबी सिर्फ एक दरवाज़े के आगे की जगह नहीं है यह आपके घर या ऑफिस की पहली कहानी है।  जब कोई मेहमान या ग्राहक पहली बार अंदर कदम रखता है, तो उसकी पहली धारणा अगले कई मिनटों तक बनी रहती है। एक सुंदर, सुव्यवस्थित और स्टाइलिश लॉबी न सिर्फ आकर्षण बढ़ाती है, बल्कि पूरे स्पेस का टोन सेट करती है।

लॉबी डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है?

इंटीरियर डिज़ाइन की दुनिया में एक पुरानी कहावत है  "First impression is the last impression." यही बात आपकी एंट्रेंस लॉबी पर पूरी तरह लागू होती है। चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, या कोई कमर्शियल स्पेस  लॉबी का डिज़ाइन यह तय करता है कि अंदर आने वाला व्यक्ति कैसा महसूस करेगा।

एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई लॉबी कई काम करती है

मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करती है

सुरक्षा और निजता बनाए रखती है

घर या ऑफिस की पर्सनैलिटी को दर्शाती है

"जो घर की देहलीज़ सुंदर हो, वो घर दिल को छू लेता है। डिज़ाइन सिर्फ दीवारें सजाना नहीं  यह एक अनुभव बनाना है।"

10 ज़रूरी डिज़ाइन टिप्स

नीचे दिए गए टिप्स आपकी लॉबी को प्रोफेशनल और आकर्षक बनाने में मदद करेंगे — चाहे बजट छोटा हो या बड़ा:

2026 के टॉप ट्रेंड्स

इंटीरियर डिज़ाइन की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। 2026 में ये ट्रेंड्स एंट्रेंस लॉबी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं:

बायोफिलिक डिज़ाइन

प्रकृति को घर के अंदर लाना — जीवित पौधों की दीवारें, प्राकृतिक पत्थर, लकड़ी की बनावट और पानी के तत्व सबसे लोकप्रिय ट्रेंड हैं। यह न सिर्फ सुंदर दिखता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है।

स्मार्ट लॉबी टेक्नोलॉजी

AI-पावर्ड मोशन सेंसर लाइट्स, स्मार्ट डोरबेल, फेस रिकॉग्निशन एंट्री सिस्टम और ऑटोमेटेड वेलकम स्क्रीन की लॉबी तकनीक और डिज़ाइन का अद्भुत संगम है।

 टेक्सचर्ड वॉल्स और 3D पैनल्स

सपाट दीवारें अब पुरानी हो गई हैं। फ्लूटेड पैनल्स, टेराज़ो, माइक्रो-सीमेंट और 3D टाइल्स से बनी एक्सेंट वॉल्स इस साल का सबसे बड़ा ट्रेंड है।

सस्टेनेबल मटेरियल्स

बांस, रिसाइकल्ड वुड, कॉर्क फ्लोरिंग और इको-फ्रेंडली पेंट्स का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता डिज़ाइन में भी झलकने लगी है।

 मिनिमलिस्ट स्टेटमेंट पीस

एक बड़ी स्कल्पचर, ओवरसाइज़ेड फ्लोरल अरेंजमेंट, या एक यूनीक आर्ट इंस्टॉलेशन — कम चीज़ें, लेकिन हर चीज़ बोलने वाली। यह मिनिमलिज़्म का नया रूप है।

अर्थ टोन्स और वार्म पैलेट

टेराकोटा, सेज ग्रीन, ओचर, क्रीम और मिट्टी के रंग हर तरफ छाए हुए हैं। ये रंग लॉबी को गर्मजोशी और आरामदायक अहसास देते हैं।

क्या करें, क्या न करें

बजट के अनुसार प्लानिंग

हर बजट में एक शानदार लॉबी बनाना संभव है। यहां एक गाइड है:

लॉबी डिज़ाइन चेकलिस्ट

शुरू करने से पहले इन सभी बातों की जांच करें:

✓    स्पेस की माप ली गई है और लेआउट प्लान किया गया है

✓    रोशनी के लिए लेयर्ड लाइटिंग प्लान है

✓    रंग पैलेट घर के बाकी हिस्सों से मेल खाता है

✓    स्टोरेज के लिए पर्याप्त जगह है

✓    फर्श का मटेरियल टिकाऊ और साफ करने में आसान है

✓    एक फोकल पॉइंट या स्टेटमेंट पीस है

✓    पौधे या बायोफिलिक एलिमेंट शामिल हैं

✓    सभी खर्चे बजट के अंदर हैं

✓    मेंटेनेंस आसान है और लंबे समय तक टिकेगा

विभिन्न प्रकार की लॉबी के लिए टिप्स

रेज़िडेंशियल लॉबी (घर के लिए)

घर की एंट्री को पर्सनल टच दें। फैमिली फोटोज़, हैंडमेड आर्ट, और पसंदीदा रंगों का उपयोग करें। एंट्री बेंच, जूते रखने की जगह और एक अच्छा लाइट फिक्सचर — बस इतने से ही घर की लॉबी कमाल की लग सकती है।

कॉर्पोरेट ऑफिस लॉबी

ऑफिस लॉबी में ब्रांड आइडेंटिटी सबसे पहले झलकनी चाहिए। कंपनी का लोगो, कॉर्पोरेट कलर पैलेट, रिसेप्शन डेस्क और बैठने का इंतज़ाम — ये सब मिलकर एक प्रोफेशनल माहौल बनाते हैं। 2026 में ओपन, एयरी और हरे-भरे ऑफिस लॉबी का चलन है।

होटल और हॉस्पिटैलिटी लॉबी

होटल लॉबी में "वाओ फैक्टर" ज़रूरी है। ऊंची छत, झूमर, लाइव प्लांट्स, आर्ट इंस्टॉलेशन और एक सेंट्रल सीटिंग एरिया — ये सब मिलकर मेहमानों को यादगार अनुभव देते हैं।

मेडिकल और वेलनेस सेंटर

इन जगहों पर लॉबी को शांत और आरामदायक बनाना ज़रूरी है। सॉफ्ट ग्रीन और ब्लू टोन्स, नेचुरल मटेरियल्स, सुखदायक संगीत और हरे पौधे मरीज़ों की चिंता को कम करने में मदद करते हैं।

एंट्रेंस लॉबी डिज़ाइन करना एक कला है जिसमें कार्यक्षमता और सौंदर्य का सही संतुलन होना चाहिए। चाहे आपका स्पेस छोटा हो या बड़ा, बजट कम हो या ज़्यादा — सही प्लानिंग और थोड़ी क्रिएटिविटी से आप अपनी लॉबी को एक ऐसी जगह बना सकते हैं जो हर किसी के दिल को छू ले।

2026 के ट्रेंड्स बायोफिलिक डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और अर्थ टोन्स की ओर इशारा कर रहे हैं।

 लेखक: रक्षा सेठी,  इंटीरियर डिज़ाइनर एवं वास्‍तु विशेषज्ञ इंदौर

 

 

