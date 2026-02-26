01 MARSUNDAY2026 9:47:04 PM
ब्रेन में क्लॉट के 3 खतरनाक संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

  26 Feb, 2026
ब्रेन में क्लॉट के 3 खतरनाक संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

नारी डेस्क : सिर यानी मस्तिष्क में खून का थक्का जमने की स्थिति को ब्रेन क्लॉट या कई मामलों में ब्रेन ब्लीडिंग कहा जाता है। यह एक बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, जो समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी हो सकती है। आमतौर पर लोग इसे अचानक होने वाली समस्या मानते हैं, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि शरीर पहले से ही इसके कुछ चेतावनी संकेत देता है, जिन्हें अक्सर सिरदर्द, थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

क्यों खतरनाक है दिमाग में खून का थक्का?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाता है, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं पहुंच पाते। इससे ब्रेन सेल्स को नुकसान होता है और स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। कई मामलों में यह स्ट्रोक, स्थायी विकलांगता या मृत्यु का कारण भी बन सकता है।

न्यूरोलॉजिस्ट ने क्या कहा?

डॉक्टर के अनुसार, ब्रेन में ब्लड क्लॉट या ब्लीडिंग से पहले कई बार हल्के लेकिन बेहद अहम संकेत दिखाई देते हैं। अगर इन्हें समय रहते पहचान लिया जाए और तुरंत मेडिकल हेल्प ली जाए, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। आइए जानते हैं ब्रेन क्लॉट के 3 बड़े शुरुआती संकेत।

अचानक तेज और असहनीय सिरदर्द

ब्रेन क्लॉट या ब्लीडिंग का सबसे आम शुरुआती संकेत अचानक होने वाला बहुत तेज सिरदर्द है। यह सामान्य सिरदर्द से बिल्कुल अलग होता है। कई मरीज इसे “जिंदगी का सबसे तेज सिरदर्द” बताते हैं। अगर बिना किसी वजह के अचानक असहनीय सिरदर्द शुरू हो जाए, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें।

शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या सुन्नता

चेहरे, हाथ या पैर के एक तरफ अचानक कमजोरी, सुन्नता या झनझनाहट महसूस होना भी खतरनाक संकेत है। कई बार चलने में परेशानी होने लगती है या हाथ-पैर ठीक से काम नहीं करते। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि मस्तिष्क के उस हिस्से में खून का प्रवाह बाधित हो गया है, जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है।

बोलने या देखने में परेशानी

अचानक बोलने में दिक्कत, शब्दों का सही उच्चारण न कर पाना, भ्रम की स्थिति या अचानक धुंधला दिखना भी गंभीर लक्षण हैं। कुछ मामलों में एक आंख से कम दिखना या अचानक नजर चले जाना भी हो सकता है। ये संकेत बताते हैं कि ब्रेन का भाषा या दृष्टि से जुड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है।

लक्षणों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, ये लक्षण कभी अचानक और कभी धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं। कई लोग इन्हें माइग्रेन, थकान या तनाव मानकर टाल देते हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है।

WHO ने भी माना है स्थिति को गंभीर

World Health Organization के अनुसार, स्ट्रोक और ब्रेन ब्लीडिंग के मामलों में “गोल्डन ऑवर” बेहद अहम होता है। इस समय के भीतर इलाज मिल जाए, तो स्थायी मस्तिष्क क्षति का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।

किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?

हाई ब्लड प्रेशर के मरीज
डायबिटीज से पीड़ित लोग
ज्यादा धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले
मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी
परिवार में पहले स्ट्रोक या ब्रेन क्लॉट का इतिहास।

बचाव के लिए क्या करें?

संतुलित और हेल्दी डाइट लें
नियमित व्यायाम और योग करें
ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें
तनाव कम करें और पूरी नींद लें
अचानक तेज सिरदर्द, कमजोरी, बोलने या देखने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

याद रखें: ब्रेन क्लॉट के संकेतों को समय पर पहचानना ही जान बचाने की सबसे बड़ी कुंजी है।
 

