अमेरिका में फैल रहा खतरनाक वायरस, शरीर में दिखें ये संकेत तो सतर्क हो जाएं

नारी डेस्क: अमेरिका में अचानक खसरा (Measles) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 20 राज्यों में अब तक 733 मामले सामने आ चुके हैं। प्रभावित राज्यों में एरिज़ोना, कैलिफ़ोर्निया और फ्लोरिडा शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खसरा अत्यधिक संक्रामक बीमारी है और इससे बचाव के लिए टीकाकरण (Vaccination) सबसे प्रभावी उपाय है। आम नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों का टीकाकरण समय पर कराएं और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतें।
तेज बुखार: खसरे का पहला संकेत
खसरे का सबसे आम और शुरुआती लक्षण तेज़ बुखार होता है। यह बुखार अचानक आ सकता है और आम बुखार की तुलना में अधिक तीव्र होता है। बुखार के साथ शरीर में कमजोरी और थकान भी महसूस हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक तेज बुखार के साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
श्वसन संबंधी लक्षण
खसरे में सांस और गले से जुड़े लक्षण भी अक्सर देखे जाते हैं। लगातार सूखी खांसी, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्याएं खसरे का संकेत हो सकती हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में ये लक्षण तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसे में इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द चिकित्सा जांच कराएं।
आंखों में समस्या: कंजंक्टिवाइटिस
खसरे का एक और स्पष्ट लक्षण है आंखों का लाल होना और आंखों से पानी आना। इसे मेडिकल भाषा में कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। यह लक्षण खसरे के शुरुआती दौर में दिख सकते हैं। अगर आँखों के लाल होने के साथ बुखार या शरीर पर दाने भी दिखाई दें, तो यह खसरे के संक्रमण की पुष्टि कर सकता है।
मुंह और गालों में दाने
खसरे के दौरान अक्सर मुंह के अंदर और गालों के अंदर छोटे-छोटे सफेद धब्बे या दाने दिखाई देते हैं। ये दाने आमतौर पर बुखार के पहले कुछ दिनों में विकसित होते हैं और खसरे की पहचान करने में मदद करते हैं। माता-पिता को अपने बच्चों के मुंह और गालों को नियमित रूप से जांचना चाहिए, खासकर तब जब बच्चे स्कूल या बाहरी गतिविधियों में भाग ले रहे हों।
लाल चकत्ते: शरीर पर फैलना
खसरे के लाल चकत्ते चेहरे और गर्दन से शुरू होकर शरीर के निचले हिस्से तक फैल सकते हैं। ये दाने बुखार शुरू होने के 3–5 दिन बाद दिखाई देते हैं। शुरुआत में यह हल्के रंग के होते हैं और धीरे-धीरे गाढ़े लाल रंग में बदल सकते हैं। चकत्तों के साथ खुजली या जलन भी हो सकती है।
अन्य संकेत और सावधानियां
खसरे के अन्य सामान्य लक्षणों में थकान, भूख कम लगना, गले में खराश शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये लक्षण एक साथ दिखाई दें, तो यह संकेत है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना, हाथ धोना और सार्वजनिक जगहों पर सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है।
टीकाकरण: सबसे प्रभावी उपाय
खसरे से बचाव का सबसे प्रभावी और सुरक्षित उपाय टीकाकरण है। बच्चों और वयस्कों दोनों को खसरे का टीका समय पर लगवाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण न केवल व्यक्ति को बचाता है बल्कि समुदाय में संक्रमण फैलने की संभावना को भी कम करता है।
नोट: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या बीमारी के इलाज के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें।