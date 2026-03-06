गर्मियों में सुबह- सुबह चबा लें ये चमत्कारी पत्ता, Diabetes, Cholesterol जैसे रोगों की होगी छुट्टी

नारी डेस्क: गर्मियों के मौसम में कई लोग शरीर को ठंडा और स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक चीजों का सहारा लेते हैं। ऐसा ही एक पौधा है Morus alba, जिसे आम भाषा में शहतूत कहा जाता है। जहां इसके फल स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, वहीं इसके पत्ते भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में शहतूत के पत्तों का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य समस्याओं में किया जाता रहा है। आइए जानते हैं गर्मियों में शहतूत के पत्ते चबाने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।



ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद

शहतूत के पत्तों में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। कुछ शोधों के अनुसार यह Type 2 Diabetes के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। गर्मियों में शरीर में गर्मी और थकान बढ़ जाती है। शहतूत के पत्तों में मौजूद पोषक तत्व शरीर को ठंडक देने और ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।



पाचन को बेहतर बनाते हैं

शहतूत के पत्तों में फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे कब्ज और पेट से जुड़ी छोटी समस्याओं से राहत मिल सकती है।इन पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।



कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद

कुछ अध्ययनों के अनुसार शहतूत के पत्ते खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की सेहत को बेहतर रखने में सहायक हो सकते हैं। इससे Heart Disease का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है।



सेवन कैसे करें?

सुबह खाली पेट 2–3 ताजे शहतूत के पत्ते अच्छी तरह धोकर चबाएं। चाहें तो इनके पत्तों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। किसी भी प्राकृतिक चीज का अधिक सेवन नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है या आप दवा ले रहे हैं, तो शहतूत के पत्तों का नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। शहतूत के पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और गर्मियों में इनका सीमित मात्रा में सेवन ब्लड शुगर कंट्रोल, पाचन सुधारने और शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकता है।

