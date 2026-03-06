जब मैच के बीच  खुशी से कूदने लगी साक्षी, धोनी ने यूं करवाया अपनी पत्नी को शांत

नारी डेस्क: डिफेंडिंग चैंपियन भारत और इंग्लैंड के बीच टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले को देखने के लिए कल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनकी पत्नी साक्षी धोनी, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के एंबेसडर रोहित सहित कई जानी-मानी हस्तियां वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थी। धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ VVIP बॉक्स से गेम का मज़ा लेते दिखे, इस दौरान कुछ ऐसा हो गया जो वायरल हो गया।

इस बीच मैच का एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें धोनी स्टैंड्स में अपनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पत्नी साक्षी को शांत करते दिख रहे थे। यह पल इंग्लैंड की इनिंग्स के 18वें ओवर के दौरान आया जब जसप्रीत बुमराह को स्कोरिंग रेट को धीमा करने का ज़रूरी काम मिला। दाएं हाथ के पेसर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए ओवर में सिर्फ़ छह रन दिए और जैकब बेथेल और सैम करन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी।



ऊपर बने VIP बॉक्स से ऐसा लग रहा था जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। साक्षी जो हमेशा की तरह सुपरफ़ैन है, अपना आपा खो बैठी। वह अपनी सीट से उछल पड़ी, खुशी से उछलने और चीयर करने लगी यह सोचकर कि गेम असल में खत्म हो गई है। धोनी जो साक्षी ठीक पीछे थे उन्हें शांत रहने को कहा और बताया कि यह आउट नहीं है, और कहा- “बैठ जाओ।” कपल के बीच यह हल्की-फुल्की बातचीत कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई।



कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस अहम नॉकआउट मैच के लिए इस मशहूर जगह पर मौजूद थे। स्टैंड्स में देखे जाने वालों में अनुभवी अनिल कपूर, वरुण धवन, तृप्ति डिमरी, रणबीर कपूर, और उनकी पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अपने बच्चे राहा के साथ शामिल थे। केएल राहुल के बगल में उनके जीजा, एक्टर अहान शेट्टी बैठे थे। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी भी अपने परिवार के सदस्यों आकाश अंबानी, श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट के साथ टीम इंडिया को चीयर करती दिखीं।