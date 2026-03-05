10 MARTUESDAY2026 2:42:22 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Mar, 2026 04:58 PM
Periods के दर्द को कहें अलविदा, यह जादुई चाय देगी तुरंत राहत!

 नारी डेस्क:  पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द कई महिलाओं के लिए काफी तकलीफदेह होता है। पेट में ऐंठन, कमर दर्द, थकान और बेचैनी जैसी समस्याएं आम हैं। ऐसे में कई लोग तुरंत दर्द की दवा ले लेते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो इस दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है अदरक, अखरोट और गुड़ से बनी खास चाय, जो शरीर को गर्माहट देती है और पीरियड के दर्द में राहत दिलाने में मदद करती है।

अदरक क्यों है फायदेमंद

अदरक को आयुर्वेद में एक बेहद असरदार औषधि माना जाता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। पीरियड्स के दौरान पेट में होने वाली ऐंठन अक्सर सूजन और मांसपेशियों के सिकुड़ने की वजह से होती है। अदरक इन समस्याओं को कम कर सकता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इसके अलावा अदरक पाचन को भी बेहतर बनाता है, जिससे पीरियड्स के समय होने वाली भारीपन की समस्या कम हो सकती है।

अखरोट से मिलती है ताकत

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं। पीरियड्स के दौरान अक्सर कमजोरी महसूस होती है, ऐसे में अखरोट शरीर को ताकत देता है और दर्द की तीव्रता को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके नियमित सेवन से शरीर को जरूरी पोषण भी मिलता है।

गुड़ से बढ़ती है ऊर्जा

गुड़ को आयरन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत माना जाता है। पीरियड्स के दौरान शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होना आम बात है। गुड़ शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और खून की कमी को भी दूर करने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर को गर्म रखता है, जिससे पेट दर्द और ऐंठन में राहत मिल सकती है।

कैसे बनाएं अदरक, अखरोट और गुड़ की चाय

इस चाय को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले एक कप पानी को पैन में उबालें। अब इसमें थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें और 3-4 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए अखरोट डालें और थोड़ा गुड़ मिलाएं। जब गुड़ अच्छी तरह घुल जाए तो गैस बंद कर दें। अब इस चाय को छानकर गर्म-गर्म पीएं। दिन में एक या दो बार इसे पीने से आराम मिल सकता है।

कब पीना ज्यादा फायदेमंद

यह चाय पीरियड्स शुरू होने के पहले दिन या दर्द होने पर पी जा सकती है। कुछ लोग इसे पीरियड्स से एक-दो दिन पहले भी पीते हैं, जिससे दर्द की तीव्रता कम हो सकती है। हालांकि अगर दर्द बहुत ज्यादा हो या लगातार बना रहे तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

घरेलू नुस्खे हल्के दर्द में राहत देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हर शरीर अलग होता है। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। साथ ही पीरियड्स के दौरान पर्याप्त आराम, हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार लेना भी जरूरी है। पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए अदरक, अखरोट और गुड़ की यह चाय एक आसान और प्राकृतिक विकल्प हो सकती है, जो शरीर को आराम देने के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करती है।  

