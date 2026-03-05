बच्चन परिवार में नहीं है सब ठीक! अर्जुन तेंदुलकर की शादी में अलग- अलग पहुंची जया बच्चन और  ऐश्वर्या

नारी डेस्क: जानी-मानी एक्ट्रेस जया बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन इंडियन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में कम ही साथ दिखीं। गुरुवार को बच्चन परिवार अर्जुन और सानिया चंडोक की शादी में शामिल हुआ। ऐश्वर्या इस दौरान अनारकली सूट में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उनके एथनिक आउटफिट में फ्लोर-लेंथ फ्लेयर्ड कट था जो रॉयल एलिगेंस दिखा रहा था। अभिषेक भी बहुत अच्छे लग रहे थे, उन्होंने ब्लैक शेरवानी पहनी थी।



ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन तो एक साथ कई बार दिख चुके हैं लेकिन जया बच्चन अपनी बहू के साथ कम ही दिखती हैं।अर्जुन तेंदुलकर की शादी में भी ऐसा ही देखने को मिला, ऐश्वर्या पति के साथ तो थी लेकिन सास से दूर ही रही। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सास- बहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच अलग होने की अफवाहें समय-समय पर सोशल मीडिया और मीडिया में फैलती रही हैं। जब दोनों को कुछ मौकों पर अलग-अलग देखा गया तो खबरें और तेज़ हो गईं, जिससे उनकी शादी में तनाव के बारे में ऑनलाइन अंदाज़ा लगाया जाने लगा।



ऐसी भी खबर थी कि अभिषेक को कथित तौर पर अपनी स्ट्रीमिंग फिल्म ‘दसवीं’ की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस निमरत कौर से प्यार हो गया था। अभिषेक और ऐश्वर्या के अलग होने की अफवाहें 2023 में तब फैलने लगीं जब मीडिया में यह खबर आई कि ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार का घर छोड़ दिया है, और अलग रह रही हैं। हालांकि, उस समय ऐश्वर्या स्ट्रीमिंग फिल्म ‘द आर्चीज़’ के प्रीमियर में शामिल हुई थीं, जिससे बिग बी के पोते अगस्त्य नंदा ने डेब्यू किया था।

पिछले साल इस इवेंट के दौरान, ऐश्वर्या बच्चन परिवार के साथ अच्छे मूड में देखी गई थीं। इन अटकलों को बार-बार उनके एक साथ पब्लिक में दिखने से गलत साबित किया गया है। इस कपल को अपनी बेटी के साथ फिल्म इवेंट्स, एयरपोर्ट पर देखे जाने और फैमिली फंक्शन में देखा गया है, जो उनकी पर्सनल लाइफ में नॉर्मल हालात का संकेत देता है। 2007 से शादीशुदा, एक्टर्स ने आम तौर पर पर्सनल मामलों पर प्राइवेट रुख बनाए रखा है, शायद ही कभी सीधे गॉसिप पर बात की हो, जबकि पब्लिक मौकों पर साथ दिखते रहे हैं।ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने कुछ साल डेटिंग करने के बाद 2007 में शादी की। शादी के 4 साल बाद 2011 में कपल की बेटी हुई।