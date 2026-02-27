शादी के अगले दिन पीएम मोदी से मिलने पहुंचे Vijay-Rashmika, रिसेप्शन का दिया Invitation

नारी डेस्क: जय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब ऑफिशियली शादीशुदा हैं और उनकी शादी इस साल की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कहानियों में से एक बन गई है। कपल ने 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर के ITC मेमेंटोस में हुई एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की। शादी में सिर्फ़ करीबी परिवार के सदस्य और कुछ दोस्त ही शामिल हुए थे। अब उनके खास दिन की कई तस्वीरेंऑनलाइन सामने आई हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं।



सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले पलों में से एक वह फ़ोटो है जिसमें दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया है। उन्होंने हैदराबाद में रिसेप्शन के लिए PM मोदी को इनवाइट किया है। हालांकि विदेश में ऑफिशियल कमिटमेंट्स के कारण PM मोदी खुद शादी में शामिल नहीं हो सके, लेकिन खबर है कि उन्होंने परिवारों को एक प्यार भरा बधाई संदेश भेजा।



विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शाम को इंस्टाग्राम पर अपनी पहली ऑफिशियल शादी की तस्वीरें शेयर कीं। फ़ोटो में रश्मिका इमोशनल होती दिख रही हैं, जबकि विजय साफ़ तौर पर खुश और शांत दिख रहे हैं। अपने “सबसे अच्छे दोस्त” से शादी करने के बारे में विजय के कैप्शन ने कई दिलों को छू लिया और यह तेज़ी से वायरल हो गया।

इस कपल ने अपने बड़े दिन पर दो रिवाजों को फॉलो किया। सुबह की सेरेमनी तेलुगु रीति-रिवाजों के हिसाब से हुई, जबकि शाम की शादी में रश्मिका के कोडवा रूट्स का सम्मान किया गया। इस ट्विन-सेरेमनी के तरीके ने फैंस और कल्चरल शौकीनों को एक जैसा इम्प्रेस किया।