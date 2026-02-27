01 MARSUNDAY2026 10:20:19 PM
Nari

शादी के अगले दिन पीएम मोदी से मिलने पहुंचे Vijay-Rashmika, रिसेप्शन का दिया Invitation

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Feb, 2026 02:29 PM
शादी के अगले दिन पीएम मोदी से मिलने पहुंचे Vijay-Rashmika, रिसेप्शन का दिया Invitation

नारी डेस्क: जय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब ऑफिशियली शादीशुदा हैं और उनकी शादी इस साल की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कहानियों में से एक बन गई है। कपल ने 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर के ITC मेमेंटोस में हुई एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की। शादी में सिर्फ़ करीबी परिवार के सदस्य और कुछ दोस्त ही शामिल हुए थे। अब उनके खास दिन की कई तस्वीरेंऑनलाइन सामने आई हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं।

PunjabKesari
सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले पलों में से एक वह फ़ोटो है जिसमें दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया है। उन्होंने हैदराबाद में रिसेप्शन के लिए PM मोदी को इनवाइट किया है। हालांकि विदेश में ऑफिशियल कमिटमेंट्स के कारण PM मोदी खुद शादी में शामिल नहीं हो सके, लेकिन खबर है कि उन्होंने परिवारों को एक प्यार भरा बधाई संदेश भेजा।

PunjabKesari
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शाम को इंस्टाग्राम पर अपनी पहली ऑफिशियल शादी की तस्वीरें शेयर कीं। फ़ोटो में रश्मिका इमोशनल होती दिख रही हैं, जबकि विजय साफ़ तौर पर खुश और शांत दिख रहे हैं। अपने “सबसे अच्छे दोस्त” से शादी करने के बारे में विजय के कैप्शन ने कई दिलों को छू लिया और यह तेज़ी से वायरल हो गया।

PunjabKesari

इस कपल ने अपने बड़े दिन पर दो रिवाजों को फॉलो किया। सुबह की सेरेमनी तेलुगु रीति-रिवाजों के हिसाब से हुई, जबकि शाम की शादी में रश्मिका के कोडवा रूट्स का सम्मान किया गया। इस ट्विन-सेरेमनी के तरीके ने फैंस और कल्चरल शौकीनों को एक जैसा इम्प्रेस किया।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it