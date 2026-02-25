सोच-समझ और प्यार के साथ... शादी से पहले Rashmika और Vijay को पीएम मोदी ने दी ये खास सीख

नारी डेस्क:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को उनकी शादी के लिए शुभकामनाएं भेजीं, जो 26 फरवरी, 2026 को होने वाली है। उदयपुर में ITC मोमेंटोस में होने वाली सेरेमनी में करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल होंगे, और प्रधानमंत्री ने दोनों परिवारों को बधाई संदेश दिया।



विजय देवरकोंडा के माता-पिता, माधवी और गोवर्धन राव को भेजे अपने संदेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा- "26 फरवरी 2026 को होने वाली विजय और रश्मिका की शादी में आपके द्वारा बुलाया जाना खुशी की बात है। इस खुशी और शुभ मौके पर देवरकोंडा और मंदाना परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।" प्रधानमंत्री ने इस शादी को एक अहम पड़ाव बताते हुए कहा, "यह विजय और रश्मिका की ज़िंदगी में एक नए, खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत है। सखा सप्तपद भाव की भावना के साथ, यानी साथ में सात कदम चलने के बाद, यह जोड़ा ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बन गया।"



कपल की शादी का जश्न 24 फरवरी को संगीत से शुरू हुआ, जिसके बाद 25 फरवरी को हल्दी और मेहंदी की रस्में हुईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों परिवारों की परंपराओं का सम्मान करने के लिए शादी में दो रस्में होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कपल को एक साथ एक खुशहाल भविष्य की शुभकामनाएं दीं, उन्होंने लिखा- "आने वाले दिन, महीने और साल एक जैसे सपनों और उनके पूरे होने से भरे हों। सोच-समझ और प्यार के साथ, वे ज़िम्मेदारियां शेयर करें, एक-दूसरे की कमियों को अपनाएं, एक-दूसरे की खूबियों से सीखें और सच्चे पार्टनर के तौर पर ज़िंदगी का सफ़र तय करें।" उन्होंने आखिर में लिखा- "इस खास मौके पर कपल और परिवारों को मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं।"

