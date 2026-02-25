01 MARSUNDAY2026 9:52:45 PM
दूल्हे को वरमाला डाल रही थी दुल्हन, आशिक ने स्टेज पर चढ़कर मार दी गोली

  • Updated: 25 Feb, 2026 01:12 PM
दूल्हे को वरमाला डाल रही थी दुल्हन, आशिक ने स्टेज पर चढ़कर मार दी गोली

नारी डेस्क:बिहार के बक्सर जिले के चौसा में एक चौंकाने वाली घटना ने एक शादी समारोह में खलल डाल दिया। यहां एक प्रेमी ने जयमाला के दौरान स्टेज पर चढ़कर दुल्हन को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा गया कि कैसे एक सिरफिरे ने दूल्हे के सामने ही दुल्हन पर हमला कर दिया, इससे शादी स्थल पर दहशत और अफरा-तफरी मच गई।
 

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से चौसा आई थी। खुशी के माहौल में शादी की रस्में चल रही थीं, जब दुल्हन जयमाला के लिए स्टेज पर चढ़ी, तो पड़ोस का एक युवक अचानक स्टेज पर चढ़ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरोपी ने कथित तौर पर दुल्हन पर गोली चला दी। गोली लगने से दुल्हन स्टेज पर गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं।अचानक हुए हमले से शादी स्थल पर अफरा-तफरी मच गई, मेहमान और गांव वाले घबराकर भाग रहे थे। घायल दुल्हन को तुरंत लोकल सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फर्स्ट एड दिया और बाद में उसकी हालत क्रिटिकल बताते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया। 
 

मेडिकल सूत्रों ने बताया कि गोली लगने से उसके शरीर का एक सेंसिटिव हिस्सा प्रभावित हुआ, जिससे उसकी हालत सीरियस हो गई।  हमला करने के बाद, आरोपी मौके से भाग गया। लोकल लोगों का दावा है कि यह घटना लव अफेयर से जुड़ी है, उन्होंने बताया कि आरोपी दुल्हन का पड़ोसी था और दोनों के बीच कथित तौर पर रिलेशनशिप था। माना जा रहा है कि आरोपी महिला की शादी से परेशान था और उसने गुस्से में हमला किया। हालांकि, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह काम पहले से प्लान किया गया था या गुस्से में किया गया था। दुल्हन का परिवार दुख में डूब गया है और शादी का जश्न मातम में बदल गया है। इस घटना ने एक बार फिर इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
 

