Reel बनाने के लिए रईसजादे ने 23 साल के लड़के पर चला दी कार, एकलौते बेटे को वापस मांग रही बेबस मां

नारी डेस्क: 23 साल के साहिल धनेशरा की मां इन्ना माकन ने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की है। उनके बेटे की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी, जब एक SUV जिसे कथित तौर पर एक नाबालिग चला रहा था, उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गई। साहिल सिर्फ एक बेटा नहीं, अपनी 'सिंगल मदर' इन्ना माकन की पूरी दुनिया था। वह अपने सपने पूरे करने के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। आज घर की दीवारों पर साहिल के हाथों से लिखे करियर नोट्स और लक्ष्य तो मौजूद हैं



रील बनाने के चक्कर में हुआ हादसा

ANI से बात करते हुए साहिल ने मां ने कहा- "मेरा बेटा 3 फरवरी को ऑफिस जा रहा था। आरोपी अपनी बहन के साथ स्कॉर्पियो पर मजेदार रील बनाने के लिए निकला था। जिस स्पीड से स्कॉर्पियो चलाई जा रही थी, वह रील में साफ दिख रही है। दूसरी लेन में आकर बस के ठीक सामने आकर स्टंट किया। मेरे बेटे ने दाईं ओर देखा कि जगह है या नहीं। क्योंकि बस के बाईं ओर एक ई-रिक्शा था। धनेशरा की मां ने रोते हुए बताया कि स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल और सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाए। एक्सीडेंट में एक कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता-पिता अमीर हैं, यह एक क्रिमिनल सोच है। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। मेरे बेटे की मौत उनके फन रील की वजह से हुई।"



मां ने मांगा न्याय

माकन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा-"स्कॉर्पियो ड्राइवर के खिलाफ पहले से ही कई ओवर-स्पीडिंग चालान हैं, फिर भी उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका। मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। उनके जैसे लोगों की वजह से सड़क पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्कॉर्पियो ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं है"। माकन ने कहा- "लोगों को उसे बाहर निकालना पड़ा। मेरे बेटे को टक्कर मारने के बाद भी उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया, उन्होंने टैक्सी को टक्कर मारी, जो फिर बस से टकरा गई। उनकी स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं था। तबाही के बाद, लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। यह काम क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है। इन बच्चों को लगता है कि वे सड़कों पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता-पिता के पास पैसे हैं और उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। यह एक क्रिमिनल सोच है, 'गलती' नहीं। आप इसे सिर्फ़ एक्सीडेंट नहीं कह सकते क्योंकि वे खास तौर पर वीडियो के लिए स्टंट करने के लिए घर से निकले थे। उनकी रील की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। वहां और भी स्टूडेंट्स हैं; अगर उस सड़क पर और बच्चे होते तो उनकी भी जान जा सकती थी।"



ये था पूरा मामला

यह घटना द्वारका साउथ में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई। शुरुआती जांच के अनुसार, कार कथित तौर पर उल्टी दिशा में जा रही एक मोटरसाइकिल से टकराई और फिर एक दूसरी खड़ी कार से टकरा गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 11:57 बजे एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बारे में PCR कॉल मिलने के बाद, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281/106(1)/125(a) के तहत पुलिस स्टेशन द्वारका साउथ में FIR दर्ज की गई। मौके पर पहुंचने पर, पुलिस को तीन गाड़ियां एक्सीडेंटल खराब हालत में और एक मोटरसाइकिल मिली। मोटरसाइकिल सवार की पहचान बाद में साहिल के रूप में हुई। धनेशरा (23) मौके पर मरा हुआ मिला।

पुलिस ने कहा कि साहिल का पोस्टमॉर्टम हो गया है और रिपोर्ट मिल गई है। घायल टैक्सी ड्राइवर को IGI हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका बयान दर्ज कर लिया गया है, और फाइनल मेडिकल राय का इंतज़ार है। आरोपी ड्राइवर, जो नाबालिग है, के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। 10 फरवरी, 2026 को, JJB ने उसे उसकी क्लास 10 की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम ज़मानत दे दी।

