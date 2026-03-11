घर का वास्तु दोष दूर करेंगे फिटकरी से जुड़े ये Vastu उपाय

नारी डेस्क: फिटकरी आपने कई बार इस्तेमाल की होगी लेकिन यह आपका भाग्य भी बदल सकती है इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। वास्तु शास्त्र में फिटकरी को लेकर कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। आयुर्वेद और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली फिटकरी वास्तु के अनुसार, भी बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं फिटकरी के कुछ ऐसे उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में...

दूर होगा घर का वास्तु दोष

यदि आपके घर में हर समय कलह-कलेश रहता है तो इसका एक कारण घर का वास्तु दोष हो सकता है। इसे दूर करने के लिए आप एक कटोरी में फिटकरी के कुछ टुकड़े रखें। यह कटोरी आप घर की ऐसी जगह में रखें यहां किसी की नजर न पड़े। समय-समय पर फिटकरी को बदलते रहें। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष दूर होने लगेंगे।

परिवार के सदस्य रहेंगे स्वस्थ

वास्तु दोष के कारण घर के सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके कारण अक्सर घर के लोग बीमार रहने लगते हैं। ऐसे में घर में पोंछा लगाते समय पानी में फिटकरी डाल दें। फिटकरी वाले पानी का पोंछा लगाने से घर के लोगों का स्वास्थ्य भी एकदम सही रहेगा।

नहीं आएंगे बुरे सपने

यदि आपको सपने अच्छे नहीं आते और घर में हर समय परेशानियां रहती हैं तो सुख-शांति और धन में वृद्धि करने के लिए सोने से पहले एक कपड़े में फिटकरी बांधकर सिराहने या फिर तकिए के नीचे रख दें। इससे बुरे सपने नहीं आएंगे।

व्यापार में मिलेगी तरक्की

कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को व्यापार में सफलता नहीं मिल पाती। इसका कारण घर में मौजूद वास्तु दोष भी हो सकता है। ऐसे में इसे दूर करने के लिए आप एक काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांधें। इसे दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे ऑफिस की नेगेटिविटी दूर होगी।

कलह-कलेश होगा दूर

वास्तु शास्त्र में दिशाओं का भी खास महत्व बताया गया है। ऐसे में खिड़की और दरवाजे के पास फिटकरी का टुकड़ा रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और कलह-कलेश भी दूर होगा। इसके अलावा आप शीशे की एक प्लेट में फिटकरी रखें। महीने-महीने बाद इसे बदलते रहें। इससे घर का कलह-कलेश भी दूर होगा।