क्या आप जानते हैं घर में WiFi राउटर रखने के भी होते हैं नियम? जानिए वास्तु टिप्स

नारी डेस्क: आजकल हर घर में WiFi राउटर होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसकी सही जगह और उपयोग का असर घर की ऊर्जा, मानसिक शांति और नींद पर पड़ सकता है। माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स (EMF) अगर संतुलित न हों, तो बेचैनी और तनाव बढ़ा सकती हैं। WiFi राउटर को सही दिशा और दूरी पर रखने से न सिर्फ नेटवर्क अच्छा मिलता है, बल्कि घर में शांति और संतुलन का माहौल भी बना रहता है।



WiFi से जुड़े वास्तु टिप्स



दक्षिण-पूर्व (South-East): इसे अग्नि (Energy) का कोना माना जाता है, यहां राउटर रखने से एनर्जी बैलेंस रहती है। उत्तर-पश्चिम (North-West): यह वायु और ग्रोथ का क्षेत्र है, यहां रखने से नेटवर्क और पॉजिटिविटी दोनों बेहतर मानी जाती हैं। बेडरूम में WiFi राउटर रखने से नींद प्रभावित हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कोशिश करें कि सोने की जगह से दूर रखें



सिरहाने या बहुत पास न रखें

राउटर को बिस्तर के पास या सिर के पास रखने से बचें। इससे लगातार एक्सपोजर होता है, जो बेचैनी और नींद की परेशानी बढ़ा सकता है। राउटर को हमेशा थोड़ी ऊंचाई पर रखें, जमीन पर रखने से एनर्जी फ्लो बाधित माना जाता है। सोते समय WiFi बंद करने से मानसिक शांति और बेहतर नींद मिल सकती है, साथ ही ऊर्जा भी बचती है



ध्यान रखने वाली बात

वास्तु मान्यताएं पारंपरिक विश्वासों पर आधारित हैं। वैज्ञानिक रूप से WiFi की सामान्य यूज़ में हानिकारक प्रभाव बहुत कम माने जाते हैं, लेकिन फिर भी सही प्लेसमेंट और सीमित एक्सपोजर रखना बेहतर होता है। छोटी-छोटी चीजों की सही जगह, बड़े बदलाव ला सकती है।