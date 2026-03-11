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दुपट्टे पर देवी लक्ष्मी, हाथ में त्रिशूल-कमल, मेहंदी लुक में दिखी Actress

  • Edited By Monika,
  • Updated: 11 Mar, 2026 02:56 PM
दुपट्टे पर देवी लक्ष्मी, हाथ में त्रिशूल-कमल, मेहंदी लुक में दिखी Actress

नारी डेस्क : दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री Rashmika Mandanna और अभिनेता Vijay Deverakonda एक बार फिर अपने शानदार वेडिंग लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छा गए हैं। शादी के बाद अब उनकी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें दोनों का अंदाज बेहद खास और पारंपरिक नजर आया। खास बात यह रही कि रश्मिका के दुपट्टे पर देवी लक्ष्मी की सुंदर आकृति बनी हुई थी, जिसने दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को खूबसूरती से दर्शाया।

डिजाइनर करण तोरानी ने तैयार किए खास आउटफिट

रश्मिका और विजय के मेहंदी लुक को मशहूर डिजाइनर Karan Torani ने डिजाइन किया। इस कलेक्शन को तैयार करते समय डिजाइनर ने हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक साउथ इंडियन शादी से प्रेरणा ली। मरून, ऑलिव ग्रीन और इंडिगो ब्लू जैसे रंगों के साथ की गई रिच एम्ब्रॉयडरी ने रश्मिका के लुक को एक खास बोहो वाइब दिया, जबकि विजय का स्टाइल भी दूल्हों के लिए नया ट्रेंड सेट करता नजर आया।

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धोती स्कर्ट और कॉर्सेट में दिखीं रश्मिका

मेहंदी सेरेमनी में रश्मिका ने पारंपरिक अंदाज को मॉडर्न टच के साथ पेश किया। उन्होंने मरून कलर का ऑफ-शोल्डर कॉर्सेट, ड्रेप्ड धोती स्कर्ट और एक खास ओढ़ना दुपट्टा कैरी किया। कॉर्सेट को सुनहरी जरी और सीक्विन से सजाया गया था, जबकि ब्रालेट एरिया में पत्तियों जैसे मोटिफ्स और पर्ल्स वाली लटकन इसे और भी खास बना रही थी। वहीं उनकी मल्टीकलर धोती स्कर्ट में फ्लेयर्स जोड़कर इसे बोहेमियन स्टाइल दिया गया।

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दुपट्टा बना पूरे लुक का सबसे खास हिस्सा

रश्मिका के आउटफिट की सबसे आकर्षक चीज उनका दुपट्टा था। इस दुपट्टे पर मंदिर की आकृति के अंदर देवी लक्ष्मी की सुंदर छवि बनाई गई थी। ब्लू बैकग्राउंड के साथ लक्ष्मी माता की यह आकृति बेहद खूबसूरत नजर आई। दुपट्टे के बॉर्डर को पिंक और पर्पल रंगों से सजाकर सुनहरी लाइन और मरून बॉर्डर दिया गया, जिस पर बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई थी।

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तंजौर डेवोशनल आर्ट से लिया गया इंस्पिरेशन

रश्मिका के दुपट्टे की डिजाइन तंजौर डेवोशनल आर्ट से प्रेरित थी। यह दक्षिण भारत की पारंपरिक पेंटिंग शैली है, जिसका उद्गम Thanjavur (तमिलनाडु) में हुआ था। इस कला में आमतौर पर भगवान कृष्ण, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे देवी-देवताओं की पेंटिंग बनाई जाती है और इसमें गोल्ड फॉइल तथा उभरी हुई कारीगरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इसे दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत माना जाता है।

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जूलरी ने बढ़ाई रॉयल्टी

रश्मिका ने अपने आउटफिट के साथ लेयर्ड फ्लोरल नेकलेस पहना, जिसमें रोज कट डायमंड और बर्मी रंगीन स्टोन जड़े हुए थे। इस हार को “द इटर्नल ब्लॉसम” नाम दिया गया है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग कंगन और स्टड इयररिंग्स पहनकर अपना लुक पूरा किया। उनकी मिनिमल मेहंदी में कमल, सूरज, चांद, ओम और त्रिशूल जैसे पारंपरिक प्रतीक भी शामिल थे, जिसने पूरे लुक को और खास बना दिया।

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विजय देवरकोंडा का लुक भी रहा खास

वहीं विजय देवरकोंडा के आउटफिट में भी पारंपरिक दक्षिण भारतीय अंदाज दिखा। उन्होंने ग्रीन कुर्ता, ब्लू धोती और एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट पहनी। जैकेट पर फूल-पत्तियों, तोते और शेर जैसे नेचर-इंस्पायर्ड मोटिफ्स बने थे। इसके साथ उन्होंने पर्ल नेकपीस और कमरबंध पहना, जिसने उनके लुक को रॉयल टच दिया। इस स्टाइल से यह भी साबित हुआ कि दूल्हे भी जूलरी को स्टाइलिश तरीके से कैरी कर सकते हैं।
 

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