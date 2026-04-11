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अनंत अंबानी के बर्थडे पर भक्ति में डूबा पूरा बॉलीवुड, नीता अंबानी दिखी सबसे खूबसूरत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 11 Apr, 2026 03:51 PM
अनंत अंबानी के बर्थडे पर भक्ति में डूबा पूरा बॉलीवुड, नीता अंबानी दिखी सबसे खूबसूरत

नारी डेस्क: अरबपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जामनगर में हुए इस जश्न में एक दिल को छू लेने वाली भजन संध्या भी शामिल थी।  यह कार्यक्रम जो अंबानी परिवार का पुश्तैनी घर है आध्यात्मिक भक्ति और परिवार की खास शान-शौकत का एक सुंदर मेल था, जिसने अनंत अंबानी के जन्मदिन के जश्न के लिए एक शांत और सुखद माहौल तैयार किया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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10 अप्रैल को अनंत के जन्मदिन के मौके पर  परिवार, दोस्तों और बॉलीवुड सितारों जैसे गौरी खान, रणवीर सिंह और जान्हवी कपूर से सजी इस महफ़िल में, अंबानी परिवार की मुखिया अपने शाम के पहनावे की वजह से सबसे अलग और खास नज़र आईं। नीता अंबानी का लुक 'अंडरस्टेटेड लग्ज़री' (सादी मगर शानदार विलासिता) का एक बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने गहरे लाल रंग की एक शानदार साड़ी चुनी, जिस पर एक बारीक लेकिन आकर्षक सुनहरी किनारी बनी हुई थी। साड़ी का यह गहरा रंग, शाम की दीयों से जगमगाती रोशनी वाले माहौल के साथ पूरी तरह से मेल खा रहा था। उन्होंने इस पहनावे के साथ, पन्ने (emerald) से जड़े हुए, बड़े आकार के फूलों वाले डिज़ाइन के झुमके पहने थे। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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उस रात के वीडियो से वहां के ज़बरदस्त माहौल की झलक मिलती है। भजन की वह रात सिर्फ़ शांत प्रार्थना का समय नहीं थी, बल्कि एक शानदार जश्न था जिसमें जाने-माने भक्ति गायक और संगीतकारों का एक विशाल समूह शामिल था। अंबानी परिवार जिसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और ईशा अंबानी शामिल थे ने भी 'राधे राधे' के जयकारों में हिस्सा लिया। नीता को ज़मीन पर बैठे हुए और भजन में पूरी तरह डूबे हुए देखा गया। रणवीर सिंह और जान्हवी कपूर जैसे बॉलीवुड सितारे भी इस जश्न में शामिल होते दिखे; रणवीर तो मंच पर जाकर जोश भरे जयकारों की अगुवाई भी करते नज़र आए। जामनगर के रात के आसमान में ड्रोन लाइट शो की शानदार रोशनी फैल गई, जिससे 'हैप्पी बर्थडे अनंत' शब्द और भगवान गणेश जैसे आध्यात्मिक प्रतीक उभरकर सामने आए।

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