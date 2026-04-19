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गर्मियों में स्टाइलिश लुक के साथ-साथ कंफर्ट देंगे ये Summer Tops

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 19 Apr, 2026 04:37 PM
गर्मियों में स्टाइलिश लुक के साथ-साथ कंफर्ट देंगे ये Summer Tops

नारी डेस्क:  कपड़ों को लेकर हर किसी की च्वाइस अलग होती है। किसी को फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद होता है तो कोई सिंपल सोबर लुक में ही क्लासी दिखना चाहतीं है पर टॉप्स एक ऐसा आउटफिट है जिसे लगभग हर लड़की वियर करती है। गर्मियों में तो इसकी डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो चलिए बताते हैं टॉप्स को स्कर्ट, शॉर्ट्स या फिर जीन्स के साथ कैरी करने के अलग- अलग तरीके।

रफल टॉप

रफल इन दिनों काफी पॉपुलर है। साड़ी और लहंगे ही नहीं इस प्रिंट्स में टॉप्स भी मार्कीट में खूब देखने को मिल रहे हैं। रफल आपकी सिंपल लुक को फंकी दिखाने में मदद कर सकता है। रफल टॉप्स की खासियत यह भी है कि  ये बॉडी कर्व्स को और भी अच्छे से बैलेंस कर देते हैं। फुल या हाफ स्लीव्स में आपको रफल टॉप्स में कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे।

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क्रॉप टॉप

क्रॉप टॉप का फैशन कभी पुराना ही नहीं होता। गर्मी से बचने के लिए लड़कियाें इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हैं।  डेनिम के साथ क्रॉप टॉप तो कमाल का लगती ही है पर इसे स्कर्ट के साथ भी आप वियर करने का सोच सकती हैं। मार्कीट में ढेरों ऑप्शन क्रॉप टॉप्स में मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने टेस्ट के हिसाब से चुन सकती हैं।

हाई लो टॉप

गर्मियों में अगर आप कुछ स्टाइलिश वियर करना चाहती हैं तो हाई लो टॉप्स  एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगी। इस साधारण-से दिखने वाले टॉप्स  को कई तरह से स्टाइल किया जा सकता है, जिससे आपका लुक हर बार नया नजर आएगा।

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शिमरी टॉप

शिमरी साड़ी और लहंगे की तरह शिमरी टॉप भी काफी ट्रैंड में है। बी-टाउन हसीनाएं भी इस तरह के टॉप्स  को पहनकर अपनी खूबसूरती को और बढ़ा चुकी हैं। आप किसी पार्टी के लिए आउटफिट की तलाश में हैं तो  बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के नियॉन ग्रीन कलर के शिमरी टॉप से आइडिया ले सकती हैं।

पोल्का डॉट टॉप

कुछ फैशन एवरग्रीन है उन्हीं में से एक है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट्स आज भी लड़कियां पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में यदि आप भी इस समर सीजन में कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोच रही हैं तो पोल्का डॉट  टॉप ट्राई कर सकती हैं। ब्लैक लैदर जीन्स के साथ यह टॉप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगी।  

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ओवरसाइज्ड टॉप

ओवरसाइज्ड में आपको सिर्फ फ्रॉक्स ही नहीं बल्कि समर टॉप भी खूब मिल जाएंगे। यह टॉप जितने कंफर्टेबल होते हैं उतना ही यह लुक को भी शानदार बनाते हैं। गर्मियों में ऐसा एक टॉप आप अपनी वॉर्डरोब में शामिल जरूर करें।

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स्लीवलेस टॉप

कॉटन का यह स्लीवलेस प्रिंटेड टॉप गर्मियों में बेहद आरामदायक रहेगा। स्लीवलेस में आपको कई तरह के अलग-अलग स्टफ मिल जाएंगे। इसे टॉप्स ऑफिस या फिर डेली रुटीन में आसानी से वियर किया जा सकता है। 

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