सफेद बाल से लेकर थकान तक, ये लक्षण बताते हैं शरीर में इस विटामिन की कमी

नारी डेस्क : शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए अलग-अलग तरह के विटामिन बेहद जरूरी होते हैं। ये विटामिन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और त्वचा-बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब शरीर में किसी विटामिन की कमी होने लगती है तो शरीर खुद कुछ संकेत देने लगता है। सफेद बाल, लगातार थकान, बाल झड़ना, चक्कर आना, मूड खराब रहना या हाथ-पैरों में झनझनाहट जैसे कई लक्षण बताते हैं कि शरीर में किसी जरूरी विटामिन की कमी हो सकती है। आइए जानते हैं इन संकेतों से कैसे पहचानें कि किस विटामिन की कमी हो रही है।

हमेशा थकान रहना

अगर आपको दिनभर थकान महसूस होती है, थोड़ा काम करने पर ही शरीर में कमजोरी लगने लगती है या हमेशा सुस्ती बनी रहती है, तो यह शरीर में किसी जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन C, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी होने पर शरीर में ऊर्जा कम महसूस होती है, मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं और व्यक्ति जल्दी थक जाता है। ऐसे में अपनी डाइट में पौष्टिक आहार शामिल करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।

बालों का समय से पहले सफेद होना

अगर कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगें तो यह सिर्फ आनुवंशिक कारणों से ही नहीं, बल्कि शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हो सकता है। खासतौर पर विटामिन B12, विटामिन D और विटामिन B9 (फोलिक एसिड) की कमी बालों की सेहत को प्रभावित करती है। इन विटामिन की कमी होने पर बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। ऐसे में संतुलित आहार और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना बालों की सेहत के लिए जरूरी माना जाता है।

बालों का झड़ना

अगर बाल लगातार झड़ रहे हैं और कंघी करते समय या बाल धोते समय ज्यादा बाल गिरने लगते हैं, तो यह शरीर में किसी जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन D, विटामिन B7 (बायोटिन) और विटामिन B12 की कमी बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है, जिससे हेयर फॉल बढ़ सकता है। ऐसे में संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन से भरपूर भोजन लेने से बालों को जरूरी पोषण मिल सकता है और उनकी सेहत बेहतर बनी रह सकती है।

जीभ में बदलाव होना

अगर जीभ का रंग अचानक बदलने लगे, उस पर सूजन आ जाए या उसका टेक्सचर सामान्य से अलग महसूस होने लगे, तो यह शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन B2, B3, B6 और विटामिन B9 (फोलिक एसिड) की कमी होने पर जीभ में जलन, लालपन या खुरदरापन जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर भोजन शामिल करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।

घुटनों या शरीर में सूजन

अगर घुटनों में दर्द रहने लगे या शरीर के किसी हिस्से में बार-बार सूजन दिखाई दे, तो यह शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन B1 और विटामिन C की कमी होने पर मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सूजन या कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसे में संतुलित आहार, फल-सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है।

हर समय मूड खराब रहना

अगर आपको बिना किसी खास वजह के बार-बार उदासी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है या हर समय मूड खराब रहता है, तो यह शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन E की कमी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इन विटामिन की कमी से दिमाग में ऊर्जा और संतुलन कम हो जाता है, जिससे मूड स्विंग, थकान और लो फीलिंग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर भोजन शामिल करना जरूरी माना जाता है।

मसूड़ों से खून निकलना

अगर ब्रश करते समय या बिना किसी कारण के मसूड़ों से बार-बार खून आने लगे, या हल्की सी चोट लगने पर भी खून बहने लगे, तो यह शरीर में किसी जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन C और विटामिन E की कमी होने पर मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और उनमें से खून आने की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में आंवला, संतरा, नींबू जैसे विटामिन C से भरपूर फल और पौष्टिक आहार को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है।

मांसपेशियों में कमजोरी

अगर शरीर की मांसपेशियों में बार-बार कमजोरी महसूस हो, ताकत कम लगने लगे या शरीर का संतुलन और कंट्रोल ठीक से न बन पाए, तो यह कुछ जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन E की कमी होने पर मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं और थकान जल्दी महसूस होती है। ऐसे में संतुलित आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन लेना मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है।

आंखों से जुड़ी दिक्कतें

अगर आंखों से जुड़ी समस्याएं जैसे धुंधला दिखाई देना, रात में साफ न दिखना या आंखों में कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाए, तो यह शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन E की कमी आंखों की सेहत को प्रभावित कर सकती है। इन विटामिन की कमी होने पर नजर कमजोर पड़ने लगती है और आंखों में सूखापन या थकान भी महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी माना जाता है।

याददाश्त और फोकस में कमी

अगर आपको बार-बार चीजें भूलने की समस्या होने लगे या किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत महसूस हो, तो यह शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी दिमाग के कामकाज को प्रभावित कर सकती है। इन विटामिन की कमी होने पर याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, फोकस कम हो जाता है और मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है। इसलिए दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना जरूरी माना जाता है।

हाथ-पैरों में झनझनाहट

अगर हाथ-पैरों में बार-बार झनझनाहट, सुन्नपन या नसों में हल्का दर्द महसूस होता है, तो यह शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन E की कमी नसों की सेहत को प्रभावित करती है। इन विटामिन की कमी होने पर नसें कमजोर पड़ सकती हैं, जिससे झनझनाहट, सुन्नपन या हल्का दर्द महसूस होने लगता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर संतुलित आहार लेना और समय रहते जांच कराना फायदेमंद माना जाता है।

त्वचा से जुड़ी समस्याएं

अगर त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो जाए, बार-बार खुजली होने लगे या त्वचा पर छोटे-छोटे दाने निकलने लगें, तो यह शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन D, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B7 की कमी त्वचा की सेहत को प्रभावित करती है। इन विटामिन की कमी होने पर स्किन अपनी प्राकृतिक नमी खोने लगती है, जिससे रुखापन, जलन और खुजली जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेना जरूरी माना जाता है।

नाखून कमजोर होना

अगर नाखून खुरदुरे हो जाएं, पतले लगने लगें या बार-बार टूटने लगें, तो यह शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर विटामिन B7 (बायोटिन) की कमी नाखूनों को कमजोर बना देती है। इस स्थिति में नाखून अपनी मजबूती खोने लगते हैं और आसानी से टूटने या छिलने लगते हैं। इसलिए नाखूनों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बायोटिन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेना जरूरी माना जाता है।

हड्डियों का कमजोर होना

अगर शरीर में विटामिन D की कमी हो जाए तो इसका सीधा असर हड्डियों की मजबूती पर पड़ता है। विटामिन D हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर में कैल्शियम को सही तरह से अवशोषित करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है और समय के साथ हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन D से भरपूर आहार और धूप लेना बेहद जरूरी माना जाता है।

विटामिन की कमी को नजरअंदाज करना क्यों खतरनाक है

विटामिन शरीर के सही विकास और कार्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनकी कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर होना, आंखों की रोशनी कम होना, हड्डियों की कमजोरी, नसों की समस्या और गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं। इसलिए अगर शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो समय रहते डॉक्टर से सलाह लेकर डाइट और सप्लीमेंट्स के जरिए विटामिन की कमी पूरी करना जरूरी है।