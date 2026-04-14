14 APRTUESDAY2026 8:21:10 PM
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किडनी से लेकर पैरों तक शरीर के हर अंग की कर लो सफाई, वरना पीछा नहीं छोड़ेगी बीमारियां

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 14 Apr, 2026 03:58 PM
किडनी से लेकर पैरों तक शरीर के हर अंग की कर लो सफाई, वरना पीछा नहीं छोड़ेगी बीमारियां

नारी डेस्क: घर की साफ-सफाई जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है शरीर के अलग-अलग अंगों की सही सफाई। अगर शरीर का सही तरीके से ध्यान रखा जाए, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। शरीर के अंदर के अंगों (लिवर, किडनी, आंत आदि) की “सफाई” का मतलब वास्तव में उन्हें स्वस्थ और सही तरीके से काम करने लायक बनाए रखना होता है। हमारा शरीर खुद ही डिटॉक्स करने की क्षमता रखता है, लेकिन कुछ सही आदतों से आप इस प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं।

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संतुलित और साफ खाना खाएं

हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और फाइबर से भरपूर भोजन शरीर के अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। पालक, ब्रोकली, गाजर, सेब, पपीता, नींबू, ओट्स और दालें ये खासकर लिवर और आंत को साफ रखने में मदद करते हैं।


 भरपूर पानी पिएं

दिन में 8–10 गिलास पानी पीना बेहद जरूरी है। पानी शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है, किडनी को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना और भी फायदेमंद होता है।


सुबह डिटॉक्स ड्रिंक लें

 गुनगुने पानी में नींबू और शहद लें या जीरा/धनिया पानी लें ।इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर हल्का महसूस करता है। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम-विलोम हल्की वॉक या एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और टॉक्सिन्स तेजी से बाहर निकलते हैं।


त्वचा (Skin) की सफाई

त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इसलिए इसकी सफाई बेहद जरूरी है। रोज नहाते समय हल्के साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें]  हफ्ते में 1-2 बार स्क्रब करें, ताकि डेड स्किन हट सके।  नहाने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। मुंह और दांत  की सफाई के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें। जीभ साफ करना न भूलें।  नमक पानी से गरारे करने से बैक्टीरिया कम होते हैं


 कान और आंखों की सफाई

 कान के अंदर कॉटन बड डालने से बचें।  सिर्फ बाहरी हिस्से को साफ कपड़े से साफ करें। जरूरत हो तो डॉक्टर द्वारा सुझाए गए ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। रोज सुबह ठंडे पानी से आंखें धोएं। गंदे हाथों से आंखों को छूने से बचें।  गुलाब जल की 1-2 बूंदें डालने से आंखों को ताजगी मिलती है।  हल्के गुनगुने नमक वाले पानी से नाक साफ (नेजल रिंस) कर सकते हैं। इससे एलर्जी और धूल मिट्टी बाहर निकलती है

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पैर और नाखून की सफाई

 रोज पैरों को धोकर अच्छे से सुखाएं।  हफ्ते में एक बार गुनगुने पानी में नमक डालकर पैर डुबोएं,  इससे बदबू और संक्रमण कम होता है। नाखून छोटे रखें, हफ्ते में एक बार साफ और कट करें। नाखूनों में गंदगी जमा होने से संक्रमण हो सकता है


ध्यान रखने वाली बातें

शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए कोई जादुई तरीका नहीं है, बल्कि सही खान-पान, पानी, एक्सरसाइज और अच्छी नींद ही सबसे बड़ा डिटॉक्स है। ध्यान रखें किसी भी अंग में जलन, दर्द या असामान्य लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग न करें। सफाई के साथ-साथ संतुलित आहार और पानी भी जरूरी है। शरीर की सही सफाई सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं बढ़ाती, बल्कि आपको अंदर से स्वस्थ भी रखती है। छोटी-छोटी आदतें अपनाकर आप घर पर ही अपने पूरे शरीर का ध्यान रख सकते हैं।
 

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