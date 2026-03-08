भारत का यह खूबसूरत हिल स्टेशन जहां विदेशी नागरिकों की एंट्री पर है रोक, जानें क्या है वजह

नारी डेस्क: भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जहां हर साल देश-विदेश से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां विदेशी नागरिकों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन्हीं खास जगहों में से एक है उत्तराखंड का शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन चकराता। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से यहां विदेशी पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाती। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से।

उत्तराखंड का शांत हिल स्टेशन है चकराता

चकराता उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। यह जगह समुद्र तल से करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर बसी हुई है। यहां का ठंडा मौसम, हरे-भरे जंगल और शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोग भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए चकराता एक बेहतरीन जगह मानी जाती है।

विदेशी नागरिकों की एंट्री क्यों है बैन?

चकराता एक सामान्य टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। दरअसल यह क्षेत्र भारतीय सेना के नियंत्रण वाला कैंटोनमेंट एरिया है। इसी वजह से यहां सुरक्षा के कड़े नियम लागू हैं। सुरक्षा कारणों से विदेशी नागरिकों को यहां प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। केवल भारतीय नागरिक ही यहां घूमने के लिए जा सकते हैं।

देहरादून से कितनी दूर है यह जगह?

चकराता देहरादून से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह इलाका हाई-सिक्योरिटी जोन में आता है। पर्यटन जानकारी के अनुसार, विदेशी पर्यटक केवल कालसी तक ही जा सकते हैं। इसके आगे जाने के लिए उन्हें विशेष सैन्य अनुमति की जरूरत होती है, जो आमतौर पर आसानी से नहीं मिलती।

प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है चकराता

भले ही यहां विदेशी पर्यटकों की एंट्री पर रोक है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को बेहद आकर्षित करती है। यहां घने देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं और शांत माहौल देखने को मिलता है। यही कारण है कि यह जगह उन लोगों के बीच खास तौर पर लोकप्रिय है, जो शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिताना चाहते हैं।

टाइगर फॉल्स है सबसे बड़ा आकर्षण

चकराता के पास स्थित टाइगर फॉल्स यहां का सबसे मशहूर पर्यटन स्थल माना जाता है। करीब 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह खूबसूरत झरना पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह जगह ट्रैकिंग, पिकनिक और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बेहद खास मानी जाती है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंचते हैं।

क्यों खास है चकराता?

अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो चकराता भारत के उन चुनिंदा पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां सुरक्षा कारणों की वजह से विदेशी नागरिकों को आने की अनुमति नहीं है। यही वजह है कि यह जगह आज भी काफी हद तक भीड़भाड़ से दूर और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बनी हुई है। शांत वातावरण और खूबसूरत नजारों की वजह से यह हिल स्टेशन भारतीय पर्यटकों के बीच लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर आप उत्तराखंड में किसी शांत और कम भीड़ वाली जगह की तलाश कर रहे हैं, तो चकराता आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और सुकून भरा माहौल आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है।