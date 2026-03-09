10 MARTUESDAY2026 2:35:06 PM
हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता सुबह का नाश्ता, आज ही दूर करो अपनी गलतफहमी

  • Updated: 09 Mar, 2026 10:46 AM
हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता सुबह का नाश्ता, आज ही दूर करो अपनी गलतफहमी

नारी डेस्क: यह आइडिया कि ब्रेकफ़ास्ट “दिन का सबसे ज़रूरी खाना” है, बायोलॉजी से नहीं आया यह मार्केटिंग से आया है। हिस्टोरियन बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में प्रोसेस्ड अनाज, सीरियल और पैकेज्ड फ़ूड की डिमांड बढ़ाने के लिए मॉडर्न ब्रेकफ़ास्ट को बहुत प्रमोट किया गया था। समय के साथ, इसे एक कमर्शियल स्ट्रैटेजी के बजाय एक हेल्थ रूल के तौर पर बनाया गया।  इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रेकफ़ास्ट “बुरा” है। इसका मतलब है कि टाइमिंग मायने रखती है, और एक ही साइज़ के नियम सबके लिए नहीं होते।

हर किसी को नहीं होता ब्रेकफास्ट का फायदा

कुछ रिसर्चर और डॉक्टर अब यह तर्क देते हैं कि सुबह सबसे पहले खाने से हर किसी को फ़ायदा नहीं होता। सुबह के समय शरीर अभी भी रात भर के रिपेयर प्रोसेस को पूरा कर रहा होता है। फास्टिंग विंडो को बढ़ाना, जिसे अक्सर टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहा जाता है, कुछ लोगों को मेटाबोलिक फ़्लेक्सिबिलिटी, फ़ैट बर्निंग और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कुछ लोगों के लिए देर से खाने से एनर्जी और फोकस बेहतर होता है, सुबह जल्दी खाना छोड़ने से लगातार ग्लूकोज़ स्पाइक कम होते हैं, छोटे फास्ट से सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म को सपोर्ट मिलता है। कुछ के लिए  ब्रेकफ़ास्ट हॉर्मोन, परफॉर्मेंस और मूड को सपोर्ट करता है


क्या है टाइम-रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग?

टाइम-रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग में दिन के 24 घंटों में से एक तय समय (जैसे 8–10 घंटे) के भीतर ही भोजन किया जाता है और बाकी समय शरीर को पाचन से आराम दिया जाता है। उदाहरण के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खाना या दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक भोजन। इस दौरान लोग कभी-कभी सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं। जब शरीर को खाने के बीच ज्यादा समय मिलता है, तो पाचन तंत्र को आराम मिलता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर काम कर सकता है। तय समय में ही खाना खाने से अनावश्यक स्नैकिंग कम हो जाती है, जिससे कैलोरी कम हो सकती है और वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।

PunjabKesari
 हर किसी को नहीं छोड़ना चाहिए ब्रेकफास्ट 

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, डायबिटीज के मरीजों बहुत ज्यादा शारीरिक काम करने वालों के लिए सुबह का नाश्ता छोड़ना सही नहीं हो सकता। सुबह का नाश्ता कई लोगों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन हर व्यक्ति की शरीर की जरूरत अलग होती है। कुछ लोगों के लिए टाइम-रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग अपनाना भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। सबसे जरूरी बात अपनी जीवनशैली, स्वास्थ्य और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खान-पान की आदतें तय करें।

