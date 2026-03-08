क्या अस्पताल में अकेले हैं UK07 Rider अनुराग डोभाल? थारा भाई जोगिंदर ने बताया पूरा मामला

नारी डेस्क: मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूके07 राइडर यानी अनुराग डोभाल इन दिनों चर्चा में हैं। हाल ही में एक लाइव सेशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने और दुर्घटना की खबर सामने आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। इसी बीच इन्फ्लुएंसर थारा भाई जोगिंदर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ अहम बातें साझा की हैं।

अस्पताल में भर्ती हैं अनुराग डोभाल

मिली जानकारी के अनुसार, अनुराग डोभाल हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव के दौरान काफी भावुक नजर आए। लाइव सेशन के दौरान वह अपनी कार चला रहे थे और मानसिक रूप से परेशान दिख रहे थे। इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

थारा भाई जोगिंदर ने शेयर किया वीडियो

इस घटना के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थारा भाई जोगिंदर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ वीडियो साझा किए। इन वीडियो में उन्होंने लोगों से अनुराग डोभाल को सपोर्ट करने की अपील की। वीडियो में वह टीवी स्टार प्रिंस नरूला से बातचीत करते भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने प्रिंस से कहा कि ऐसे मुश्किल समय में अनुराग को दोस्तों और फैंस के सपोर्ट की जरूरत है।

परिवार के बारे में कही ये बात

वीडियो में थारा भाई जोगिंदर ने बताया कि अनुराग इस समय काफी मानसिक दबाव में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल अस्पताल में उनके साथ परिवार के सदस्य मौजूद नहीं हैं, इसलिए उन्हें दोस्तों और फैंस के सपोर्ट की जरूरत है। उनका कहना था कि मुश्किल समय में किसी भी व्यक्ति के लिए भावनात्मक सहारा बहुत जरूरी होता है और ऐसे समय में सभी को साथ आकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए।

प्रिंस नरूला ने भी दिया सपोर्ट

वीडियो में प्रिंस नरूला ने भी अनुराग के लिए चिंता जताई और उन्हें हर संभव मदद देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अनुराग ने अपने कंटेंट के जरिए लोगों का खूब मनोरंजन किया है, इसलिए अब समय है कि लोग भी उनका साथ दें और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा दें।

सोशल मीडिया पर फैंस कर रहे दुआ

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अनुराग डोभाल के फैंस काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कई लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं और जल्द ठीक होकर वापस आने की उम्मीद जता रहे हैं। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही स्वस्थ होकर अपने फैंस के बीच वापस लौटेंगे।

अनुराग डोभाल की यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि मानसिक तनाव के समय में परिवार, दोस्तों और समाज का सपोर्ट कितना जरूरी होता है। ऐसे समय में सकारात्मक सोच और अपनों का साथ किसी भी व्यक्ति को मुश्किल दौर से बाहर निकलने में मदद कर सकता है।