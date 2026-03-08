10 MARTUESDAY2026 2:35:52 PM
Nari

यूट्यूबर अनुराग डोभाल का मजाक उड़ाने पर भड़केAly Goni, बोले- तुम्हे ऊपरवाला माफ नहीं करेगा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Mar, 2026 01:29 PM
यूट्यूबर अनुराग डोभाल का मजाक उड़ाने पर भड़केAly Goni, बोले- तुम्हे ऊपरवाला माफ नहीं करेगा

नारी डेस्क:  एक्टर एली गोनी ने यूट्यूबर और 'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल के गंभीर मानसिक परेशानी में सुसाइड की कोशिश करने पर उनका मज़ाक उड़ाने वाले ट्रोल्स पर जमकर निशाना साधा है।  एली गोनी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ सेक्शन में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह यूट्यूबर के बारे में बात कर रहे हैं और उन लोगों की खिंचाई कर रहे हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ का मज़ाक उड़ा रहे हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)


एक्टर ने वीडियो में कहा- “यहां अनुराग नाम का एक यूट्यूबर है, जिसका यूट्यूब हैंडल UK07 है। उस आदमी ने अपना एक वीडियो अपलोड किया। उसने लोगों के सामने खुद को दिखाया। कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, वह एक फैमिली मैटर है, उसे दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन उस आदमी ने खुद को दिखाया।” उन्होंने आगे कहा- “उनके फैंस, जो लोग उनके सामने उनसे प्यार करते थे, उन्होंने बदले में उन्हें क्या दिया? हंसी, मज़ाक, ट्रोलिंग। अब, मैंने सुना है कि उन्होंने हाईवे पर चलती कार में सुसाइड करने की कोशिश की। वह 250 kmph की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, और मुझे नहीं पता, मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होंगे। लेकिन दुख की बात है, दुख की सच्चाई, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, उनका मज़ाक उड़ा रहे हो। भगवान आप सबको देख रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होंगे।” 


अनुराग डोभाल ने कुछ दिनों में दूसरी बार अपनी जान लेने की कोशिश की जब उन्होंने एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपनी कार क्रैश कर दी। इसे अपनी ‘फाइनल ड्राइव’ कहते हुए, इन्फ्लुएंसर ने अपनी कार को एक बैरियर से टकराने से पहले हजारों फॉलोअर्स को ‘गुडबाय’ कहा। उनके मैनेजर, विनय ने हेल्थ अपडेट दिया क्योंकि अनुराग ICU में भर्ती हैं। उन्होंने एक बयान में कहा- “टीम UK राइडर की ओर से, मैं अनुराग डोभाल के मैनेजर के तौर पर कन्फर्म करता हूं कि वह अभी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इसे ऑफिशियल बयान मानें और सिचुएशन के बारे में लगातार कॉल करने से बचें। अगर कोई और अपडेट होगा, तो हम सही समय पर शेयर करेंगे।”

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it