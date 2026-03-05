10 MARTUESDAY2026 2:37:30 PM
करोड़पति यूट्यूबर ने राे-रोकर शेयर किया आखिरी वीडियो, बाेला- मेरी मौत के बाद किसी को ना बख्शना

  • Updated: 05 Mar, 2026 11:00 AM
नारी डेस्क: बिग बॉस 17 फेम और पॉपुलर यूट्यूबर अनुराग धोबल ने एक इमोशनल रूप से परेशान करने वाला व्लॉग पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि यह उनका “आखिरी मैसेज” हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटर-कास्ट मैरिज करने के बाद उनके परिवार ने उन्हें बहुत मेंटल हैरेसमेंट दिया। वीडियो में, अनुराग यह दावा करते हुए दिखे कि वह एक ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन उनकी पत्नी रितिका राजपूत बैकग्राउंड से थीं, और उनके माता-पिता ने उनके रिश्ते का कड़ा विरोध किया था।


अनुराग के अनुसार हालांकि वे शुरू में शादी के लिए मान गए थे, लेकिन शादी से ठीक पांच दिन पहले उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और कथित तौर पर रिश्तेदारों के सामने उन्हें बेइज्जत किया। अनुराग ने कहा- “मुझसे माफ़ी मांगने, उनके पैरों में झुकने के लिए कहा गया, सिर्फ़ इसलिए कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की और वह राजपूत बैकग्राउंड से थी।” अनुराग ने आगे अपनी पर्सनल मुश्किलों के बारे में भी बताया कि वह 14 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। 

वीडियो के आखिर में, यूट्यूबर ने बताया कि सितंबर 2025 में, उन्हें और उनकी पत्नी को उनकी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला और उन्हें लगा कि चीज़ें आखिरकार सुधर जाएंगी। लेकिन उन्हें निराशा हुई जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अचानक घर छोड़कर अपने माता-पिता के घर लौट गईं, जिससे वह टूट गए। वीडियो में अनुराग ने कहा- “मैं बस यह कहना चाहता था कि मेरी मौत के लिए मेरी मां, पिता, कलाम और श्रेया ज़िम्मेदार हैं। मैं भी जीना चाहता था। मैं सच में खुश रहना चाहता था लेकिन मेरे पास कुछ भी करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचा था।” अनुराग ने रोते हुए कहा- “मैं बहुत डिप्रेशन में था। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं और इस फीलिंग को कैसे खत्म करूं। मेरे आंसू नहीं बचे, सब सूख गए हैं। मैं बहुत रोया हूं। मुझे नहीं पता क्या करूं। मैंने क्या गलती की?” “मैं सच में आखिरकार जीना चाहता था। लेकिन अब सब खत्म हो गया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरा दिल दुख रहा है और मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे लगता है कि यह मेरा आखिरी वीडियो होगा।”


यूट्यूबर ने कहा-  “मैं अब तक कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं किसी भी मूड में नहीं था और मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं इसे पोस्ट करूंगा क्योंकि इसके बाद मैं गायब हो सकता हूं। मुझे नहीं पता, चार दिन हो गए हैं। मैं पागल हो रहा हूं। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं हर दिन लड़ रहा हूं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह व्लॉग पोस्ट करने के बाद मैं बच नहीं पाऊंगा।” परिवार से इमोशनल निराशा का सामना करने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- “मुझे शुरू से ही टॉर्चर का सामना करना पड़ा। मुझे अपने माता-पिता का प्यार नहीं मिला। मुझे अपने भाई का प्यार नहीं मिला। और मुझे अपनी पत्नी का प्यार नहीं मिला। मुझे अपने फैंस से बहुत प्यार ज़रूर मिला, लेकिन मुझे अपने लोगों से नहीं मिला। मुझे अपने खून से नहीं मिला। मुझे अफ़सोस है।” अनुराग ने आगे अपने वकील से कहा कि उनकी मौत के बाद किसी को न बख्शें। “उन सबने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं अपने दोस्त, अपने वकील से कहना चाहता हूं कि उन्हें मत छोड़ना। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। वे मेरी मौत के लिए ज़िम्मेदार हैं।” वीडियो में, अनुराग ने वीडियो, ऑडियो के रूप में सबूत भी अटैच किए, ताकि यह साबित हो सके कि उनके परिवार ने उन्हें कितनी परेशानी दी।
 

