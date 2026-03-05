क्या आपके बच्चे की नाक से भी बार-बार खून आता है, न लें हल्के में

नारी डेस्क: बच्चों की नाक से अचानक खून निकलना कई बार माता-पिता को घबरा देता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह कोई गंभीर समस्या नहीं होती। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों में नाक से खून आने की समस्या को Epistaxis कहा जाता है। यह आमतौर पर नाक के अंदर मौजूद बहुत पतली और संवेदनशील रक्त नलिकाओं के फटने से होता है। हालांकि अगर यह समस्या बार-बार होने लगे या खून लंबे समय तक बंद न हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में सही कारण जानना और समय पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। आइए समझते हैं कि बच्चों के नाक से खून आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कब यह समस्या खतरनाक बन सकती है।

बच्चों की नाक से खून आने के मुख्य कारण

नाक में बार-बार उंगली डालना

छोटे बच्चे अक्सर खेलते-खेलते या आदत के कारण नाक में उंगली डाल लेते हैं। ऐसा करने से नाक के अंदर की पतली झिल्ली को नुकसान पहुंच सकता है। नाक के अंदर बहुत महीन रक्त नलिकाएं होती हैं जो हल्की सी चोट से भी फट सकती हैं। यही वजह है कि उंगली डालने के बाद कई बार बच्चों की नाक से खून निकलने लगता है।

मौसम में बदलाव और सूखापन

मौसम बदलने पर भी बच्चों में नाक से खून आने की समस्या बढ़ जाती है। खासकर सर्दियों या बहुत गर्म और सूखे मौसम में नाक के अंदर की त्वचा सूख जाती है। जब नाक की अंदरूनी परत ज्यादा सूखी हो जाती है तो हल्की सी रगड़ या छींक आने पर भी खून निकल सकता है।

एलर्जी या सर्दी-जुकाम

अगर बच्चे को बार-बार सर्दी-जुकाम या एलर्जी की समस्या रहती है, तो भी नाक से खून आ सकता है। लगातार छींकने या नाक साफ करने से नाक की झिल्ली संवेदनशील हो जाती है। इससे अंदर की नसों पर दबाव पड़ता है और खून निकलने की संभावना बढ़ जाती है।

नाक पर चोट लगना

कई बार खेलते समय या गिरने की वजह से बच्चों की नाक पर चोट लग जाती है। ऐसी स्थिति में नाक के अंदर की रक्त नलिकाएं टूट सकती हैं और खून निकलने लगता है। अगर चोट ज्यादा गंभीर हो तो खून कुछ समय तक लगातार भी आ सकता है।

बच्चे की नाक से खून आए तो क्या करें?

अगर अचानक बच्चे की नाक से खून निकलने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चे को आराम से बैठाएं और उसका सिर थोड़ा आगे की ओर झुका दें। इसके बाद नाक के नरम हिस्से को हल्के से 5 से 10 मिनट तक दबाकर रखें। इससे अक्सर खून रुक जाता है। बच्चे को मुंह से सांस लेने के लिए कहें और उसे शांत रखें। नाक पर ठंडी पट्टी या बर्फ रखने से भी रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं और खून रुकने में मदद मिलती है।

कब हो सकती है यह समस्या खतरनाक?

हालांकि अधिकतर मामलों में नाक से खून आना सामान्य होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में इसे गंभीर माना जा सकता है। अगर बच्चे की नाक से बार-बार खून आने लगे या काफी देर तक बंद न हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर नाक के साथ-साथ मुंह से भी खून आने लगे, बच्चे को चक्कर आने लगे, कमजोरी महसूस हो या किसी चोट के बाद लगातार खून बह रहा हो, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल जांच कराना जरूरी है।

बच्चों की नाक से खून आना आमतौर पर सामान्य समस्या होती है और अक्सर मौसम, सूखापन या नाक में उंगली डालने जैसी आदतों के कारण होता है। लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या खून लंबे समय तक रुक नहीं रहा, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सही जानकारी और समय पर देखभाल से इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

