इस तारीख से शुरू हाे रही है नर्सरी की एडमिशन, पेरेंट्स पहले पढ़ लें सारे नियम

  • Updated: 27 Feb, 2026 06:27 PM
नारी डेस्क:  एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिल्ली में 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए नर्सरी, KG और क्लास 1 में एडमिशन के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। एडमिशन प्रोसेस 2 मार्च, 2026 से शुरू होगा, जो पिछले सर्कुलर के पहले के शेड्यूल से अलग है। एप्लीकेशन फॉर्म 2 मार्च से 16 मार्च, 2026 तक स्कूलों में मिलेंगे, और पेरेंट्स को भरे हुए फॉर्म ड्रॉप बॉक्स में तय समय सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जमा करने होंगे।

सिलेक्शन प्रोसेस और दूरी की प्रायोरिटी

एप्लिकेंट की लिस्ट और कोई भी गलती 18 मार्च, 2026 को दिखाई जाएगी। सिलेक्शन 20 मार्च, 2026 को लॉटरी के ज़रिए किया जाएगा। सिलेक्ट की गई लिस्ट 23 मार्च, 2026 को पब्लिश की जाएगी। सफल कैंडिडेट के लिए एडमिशन 24 मार्च से 2 अप्रैल, 2026 तक चलेगा। अगर सीटें खाली रहती हैं, तो वेटलिस्ट एडमिशन 4 अप्रैल से 7 अप्रैल, 2026 तक किए जाएंगे। नए सर्कुलर में सिर्फ़ दूरी के आधार पर प्रायोरिटी दी गई है; स्कूल से 1 km और 3 km के दायरे में। 3 km से ज़्यादा दूर रहने वाले बच्चों के लिए, माता-पिता को सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट की पुष्टि करने वाला एक पैरेंटल एफिडेविट जमा करना होगा। सिलेक्शन लॉटरी के ज़रिए किया जाएगा, ताकि सीटों के फाइनल अलॉटमेंट में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित हो सके।


उम्र के क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2026 तक:

नर्सरी: 3+ से 4 साल

KG: 4+ से 5 साल

क्लास 1: 5+ से 6 साल

ये डॉक्यूमेंट करने होंगे जमा

पेरेंट्स को बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, हाल की फोटो और अगर लागू हो तो रिज़र्वेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। डिसेबल्ड या डिसएडवांटेज्ड कैटेगरी के बच्चे 30 दिनों के लिए टेम्पररी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, भले ही उनके पास एडमिशन के समय पूरे डॉक्यूमेंट्स न हों। चुने गए स्टूडेंट्स को एडमिशन के छह महीने के अंदर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। फॉर्म 2-16 मार्च, 2026 तक उपलब्ध रहेंगे। एप्लीकेंट की लिस्ट 18 मार्च, 2026 को आएगी, लॉटरी 20 मार्च, 2026 को आएगी। चुनी गई लिस्ट 23 मार्च, 2026 को आएगी। 24 मार्च से 2 अप्रैल के बीच एडमिशन करवाई जा सकती है। 


पुराने सर्कुलर से क्या बदला


उसी सेशन के लिए पहले वाला सर्कुलर दिसंबर में शुरू हुआ था और पहली लिस्ट जनवरी में जारी की गई थी। यह सिलेक्शन के लिए एक डिटेल्ड पॉइंट-बेस्ड सिस्टम पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। नए सर्कुलर में टाइमलाइन को मार्च और अप्रैल में शिफ्ट कर दिया गया है और दूरी की प्रायोरिटी और ड्रॉ ऑफ़ लॉट के ज़रिए सिलेक्शन को आसान बनाया गया है। 3 km से ज़्यादा दूरी के लिए माता-पिता का एफिडेविट और छह महीने के अंदर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करने जैसी एक्स्ट्रा ज़रूरतें भी शुरू की गई हैं। हालांकि उम्र के क्राइटेरिया एक जैसे हैं, लेकिन बदले हुए नियम ट्रांसपेरेंसी और आसान प्रोसेस पर फोकस करते हैं।
 

