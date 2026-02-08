बर्तन रखने वाले स्टैंड में लग गई है जंग तो इन 3 चीजों के साथ होगी मिनटों में साफ

नारी डेस्क: किचन में बर्तन धोकर फिर उन्हें स्टैंड में लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मुश्किल उस समय आती है जब बर्तन रखने वाले स्टैंड को साफ करना पड़े। क्योंकि स्टैंड में बने छोटे-छोटे स्लॉट साफ करने में थोड़ी परेशानी आती है। थोड़ी सी भी लापरवाही समस्या खड़ी कर सकती है क्योंकि स्टील धारदार होती है ऐसे में इसे साफ करते समय हाथ भी कट सकता है। ऐसे में आज आपको कुछ ऐसे सिंपल तरीके बताते हैं जिनके जरिए आप स्टैंड को आसानी से साफ कर सकते हैं...

पहले पानी से कर लें अच्छे से साफ

बर्तन स्टैंड को धोने के लिए सबसे पहले उसे अच्छे से पानी से धो लें। इसके बाद इसमें 3-4 बार पानी डालें। प्रेशर के साथ पानी डालें ताकि यह अच्छे से साफ हो जाए।

बेकिंग सोडा आएगा काम

पानी डालने के बाद आप इसे बेकिंग सोडा के साथ साफ करें।

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले बेकिंग सोडा में थोड़ा सा चूना मिलाएं । दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके जंग वाली जगह पर लगाएं। 15-20 मिनट के बाद स्टैंड को अच्छे से साफ कर लें। इससे जंग का निशान साफ हो जाएगा।

सेंड पेपर

बेकिंग सोडा के बाद घोल को एक बार दोबारा लगाएं। 15-20 मिनट बाद सेंड पेपर के साथ उस जगह को साफ कर दें। इस तरह भी स्टैंड में आसानी से जंग का दाग निकल जाएगा।

चूना और नींबू

यदि आपके पास घर में बेकिंग सोडा नहीं है तो आप चूना और नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले एक बर्तन में चूना डालें। इसमें नींबू अच्छे से मिक्स कर लें। दोनों चीजों का तैयार पेस्ट जंग वाली जगह पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद जंग वाले स्टैंड को साफ पानी से धो लें।