19 FEBTHURSDAY2026 1:43:24 AM
Nari

बर्तन रखने वाले स्टैंड में लग गई है जंग तो इन 3 चीजों के साथ होगी मिनटों में साफ

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Feb, 2026 07:13 PM
बर्तन रखने वाले स्टैंड में लग गई है जंग तो इन 3 चीजों के साथ होगी मिनटों में साफ

नारी डेस्क: किचन में बर्तन धोकर फिर उन्हें स्टैंड में लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मुश्किल उस समय आती है जब बर्तन रखने वाले स्टैंड को साफ करना पड़े। क्योंकि स्टैंड में बने छोटे-छोटे स्लॉट साफ करने में थोड़ी परेशानी आती है। थोड़ी सी भी लापरवाही समस्या खड़ी कर सकती है क्योंकि स्टील धारदार होती है ऐसे में इसे साफ करते समय हाथ भी कट सकता है। ऐसे में आज आपको कुछ ऐसे सिंपल तरीके बताते हैं जिनके जरिए आप स्टैंड को आसानी से साफ कर सकते हैं...

पहले पानी से कर लें अच्छे से साफ 

बर्तन स्टैंड को धोने के लिए सबसे पहले उसे अच्छे से पानी से धो लें। इसके बाद इसमें 3-4 बार पानी डालें। प्रेशर के साथ पानी डालें ताकि यह अच्छे से साफ हो जाए। 

बेकिंग सोडा आएगा काम 

पानी डालने के बाद आप इसे बेकिंग सोडा के साथ साफ करें। 

PunjabKesari

कैसे करें इस्तेमाल? 

सबसे पहले बेकिंग सोडा में थोड़ा सा चूना मिलाएं । दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके जंग वाली जगह पर लगाएं।  15-20 मिनट के बाद स्टैंड को अच्छे से साफ कर लें।  इससे जंग का निशान साफ हो जाएगा। 

सेंड पेपर 

बेकिंग सोडा के बाद घोल को एक बार दोबारा लगाएं। 15-20 मिनट बाद सेंड पेपर के साथ उस जगह को साफ कर दें। इस तरह भी स्टैंड में आसानी से जंग का दाग निकल जाएगा। 

PunjabKesari

चूना और नींबू 

यदि आपके पास घर में बेकिंग सोडा नहीं है तो आप चूना और नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 

कैसे करें इस्तेमाल? 

सबसे पहले एक बर्तन में चूना डालें।  इसमें नींबू अच्छे से मिक्स कर लें।  दोनों चीजों का तैयार पेस्ट जंग वाली जगह पर लगाएं।  15-20 मिनट बाद जंग वाले स्टैंड को साफ पानी से धो लें। 

PunjabKesari

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it