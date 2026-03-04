शादी के बाद Vijay-Rashmika का बड़ा सरप्राइज, फैंस को गले लगाकर खुद परोसा खाना

नारी डेस्क: साउथ सिनेमा के चर्चित स्टार्स Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna इन दिनों अपनी शादी के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फैंस उन्हें प्यार से “ViRosh” कहकर बुलाते हैं। शादी के बाद जिस तरह से इस कपल ने अपने चाहने वालों से मुलाकात की, उसने सभी का दिल जीत लिया। शादी के बाद विजय और रश्मिका ने हैदराबाद में अपने फैंस के लिए एक खास लंच का आयोजन किया। इस खास मौके पर करीब 70-80 फैंस को बुलाया गया था। यह कोई आम फैन मीट नहीं था, बल्कि बेहद आत्मीय और परिवार जैसा माहौल था। कपल ने सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर हाथ नहीं हिलाया, बल्कि खुद आगे बढ़कर हर फैन से मिले। दोनों ने फैंस से हाथ मिलाया, बातें कीं, फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ भी दिए। रश्मिका ने कुछ फैंस को गले लगाकर उनका स्वागत किया। यह देखकर कई लोग भावुक हो गए।

अपने हाथों से खाना परोसकर जीता दिल

इस इवेंट की सबसे खास बात थी कि विजय और रश्मिका ने अपने फैंस को खुद अपने हाथों से खाना परोसा। उन्होंने मेहमानों की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार के लोगों की तरह फैंस का स्वागत किया। एक वीडियो में दोनों एक-दूसरे को भी खाना खिलाते नजर आए। रश्मिका ने पहले विजय को डेज़र्ट खिलाया और फिर खुद खाया। फैंस ने इस पल को बेहद क्यूट बताया और सोशल मीडिया पर इसे “वाइफ थिंग्स” कहकर शेयर किया। शादी से पहले भी रोम वेकेशन के दौरान रश्मिका द्वारा विजय को डेज़र्ट खिलाने की तस्वीरें वायरल हुई थीं। ऐसे छोटे-छोटे प्यार भरे पल फैंस को और भी ज्यादा पसंद आ रहे हैं।

गले लगाने और सादगी से दिल जीतने वाले पल

विजय और रश्मिका पहले भी अपनी केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में रहे हैं। फिल्म Dear Comrade के प्रमोशन के दौरान दोनों का एक गर्मजोशी भरा हग काफी वायरल हुआ था। शादी के बाद भी दोनों का एक-दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आया। एक मौके पर रश्मिका इमोशनल होकर विजय को गले लगाती दिखीं। गांव में सत्यानारायण व्रत के दौरान रश्मिका ने फैंस को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया। फैंस ने उनकी सादगी और विनम्रता की खूब तारीफ की।

शादी की खुशियां फैंस के साथ साझा कीं

विजय और रश्मिका ने सिर्फ फैन मीट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी शादी की खुशियां देशभर में बांटीं। मंदिरों में मिठाइयां वितरित की गईं और अन्नदान भी किया गया। कहा जा रहा है कि लाखों लोगों तक यह खुशियां पहुंचाई गईं। फैंस का कहना है कि यह कपल हमेशा अपने चाहने वालों को खास महसूस कराता है। शादी के बाद भी जिस तरह से उन्होंने प्यार और सम्मान दिया, उससे हर कोई भावुक और खुश नजर आया।