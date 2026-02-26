01 MARSUNDAY2026 10:13:13 PM
Nari

‘पुष्पा 2’ के गाने पर रश्मिका का सरप्राइज डांस देख, विजय हुए इमोशनल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 26 Feb, 2026 10:42 AM
‘पुष्पा 2’ के गाने पर रश्मिका का सरप्राइज डांस देख, विजय हुए इमोशनल

 नारी डेस्क: उदयपुर में इस समय फिल्मी दुनिया की सबसे चर्चित शादियों में से एक की धूम है। साउथ सिनेमा के पॉपुलर सितारे Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध रहे हैं। राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर के आईटीसी मेमेंटोस होटल में चार दिनों से जश्न चल रहा है, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए हैं।

संगीत नाइट बनी खास और इमोशनल

24 फरवरी को आयोजित संगीत सेरेमनी बेहद खास रही। इस शाम की सबसे बड़ी झलक तब देखने को मिली, जब रश्मिका ने अपनी फिल्म Pushpa 2: The Rule के सुपरहिट गाने ‘अंगारों’ पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी। यह परफॉर्मेंस उन्होंने विजय को सरप्राइज देने के लिए की थी। रश्मिका का यह अंदाज देखकर विजय भावुक हो गए और दोनों के बीच का प्यारा बॉन्ड साफ नजर आया। संगीत की एंट्री भी बेहद फिल्मी अंदाज में हुई। पूरे वेन्यू को ‘ViRoash’ नाम के बड़े-बड़े पोस्टर्स से सजाया गया था, जो उनके नामों का मिलाजुला रूप है। यह नाम अब उनके रिश्ते की पहचान बन चुका है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

परिवार की मुहर: खानदानी चूड़ियों की रस्म

शादी के जश्न में एक भावुक पल तब आया, जब विजय की मां ने रश्मिका को खानदानी चूड़ियां भेंट कीं। इसे परिवार की तरफ से इस रिश्ते की आधिकारिक स्वीकृति माना जा रहा है। इस खास पल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

क्यों चुना उदयपुर?

उदयपुर अपनी झीलों, महलों और शाही माहौल के लिए मशहूर है। यही वजह है कि कई सेलिब्रिटी यहां डेस्टिनेशन वेडिंग करना पसंद करते हैं। भव्य लोकेशन, प्राइवेसी और शानदार होटल्स इस शहर को शादी के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बनाते हैं। रश्मिका और विजय ने भी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए इसी शहर को चुना।

ये भी पढ़ें: Farah Khan के पति का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, डाइट से स्किन पर कैसे पड़ता है असर

दो अलग-अलग रीति-रिवाजों से शादी

रिपोर्ट्स के अनुसार, कपल 26 फरवरी को दो अलग-अलग परंपराओं से शादी करेगा। सुबह करीब 10 बजे आंध्र प्रदेश की पारंपरिक तेलुगू रीति-रिवाजों से विवाह होगा। इसके बाद शाम करीब 4 बजे कूर्ग (कोडावा) परंपरा के अनुसार शादी की रस्में निभाई जाएंगी। इस तरह दोनों अपने-अपने परिवार की परंपराओं का सम्मान करते हुए सात फेरे लेंगे।

शादी में कौन-कौन हुआ शामिल?

यह शादी प्राइवेट रखी गई है, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार शामिल हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ खास नाम भी जश्न का हिस्सा बने हैं। सोशल मीडिया पर स्टार फोटोग्राफर्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो और तस्वीरों में शादी की तैयारियों की झलक साफ दिखाई दे रही है।

हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन

उदयपुर में शादी के बाद कपल 4 मार्च को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन देगा। उम्मीद है कि इस रिसेप्शन में साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल होंगे। फैंस अब शादी की आधिकारिक तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

फैंस में जबरदस्त उत्साह

कई सालों तक अपने रिश्ते को निजी रखने के बाद अब रश्मिका और विजय ने ‘ViRoash’ नाम से अपने प्यार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। फैंस इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिलहाल उदयपुर में जश्न जारी है और हर कोई इस खूबसूरत लव स्टोरी के नए अध्याय का गवाह बनने के लिए उत्साहित है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it