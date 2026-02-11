लड़कियाें के साथ छेड़खानी देख आगबबूला हुई सिंगर, LIVE Show रोक कर बोली- मैं नहीं गाउंगी जब तक...

नारी डेस्क: दिल्ली में संगीत कार्यक्रम के दौरान पुरुषों द्वारा महिलाओं को परेशान किए जाने पर गायिका जैस्मीन सैंडलस ने अपना गाना बीच में ही रोक दिया और सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो गई। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सात फरवरी को आयोजित हुए सैंडलस के संगीत कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर कई लोगों और पत्रकारों ने साझा किया। इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि सैंडलस के गाना शुरू करने के बाद अचानक वह कहती है, ''सुरक्षाकर्मियों, क्या आप कृपया इन दोनों आदमियों को हटा सकते हैं? ये कुड़िया नु तंग कर रहे हैं।''
इसके बाद वह पंजाबी में कहती हैं- ''अप्पन गावां गे ही नहीं जब तक कुड़िया सेफ नी फील करती होये (जब तक महिलाओं को सुरक्षित महसूस नहीं होगा मैं गाउंगी ही नहीं)।'' पंजाबी गायिका ने कहा- ''जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता मैं इसी तरह आराम से घूमती रहूंगी।'' उनके इस अंदाज का भीड़ ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के जरिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आई सैंडलस की लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं।
सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक व्यक्ति ने कहा- ''जैस्मीन सैंडलस को सलाम, जिन्होंने सही समय पर साथ दिया। दर्शकों में मौजूद महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा से बढ़कर कोई भी कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है।'' यहां एक व्यक्ति ने कहा- ''हमें अपने आसपास जैस्मीन सैंडलस जैसे लोगों की और अधिक जरूरत है।'' सैंडलस, पंजाबी संगीत जगत में काफी लोकप्रिय हैं और उन्होंने हॉरर कॉमेडी फिल्म ''मुंज्या'' से 'तारास', ''इल्लीगल वेपन'', ''सिप सिप'' जैसे गाने गाए हैं। हाल ही में उन्होंने आदित्य धर की फिल्म ''धुरंधर'' के लिए दो गीत गाए, जिसमें- रैपर हनुमानकिंड के साथ टाइटल ट्रैक और मधुबंती बागची के साथ ''शरारत'' शामिल हैं।