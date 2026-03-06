10 MARTUESDAY2026 2:57:16 PM
UPSC सिविल सर्विस का रिजल्‍ट जारी,  कुल इतने कैंडिडेट्स हुए क्‍वालिफाई

  • Updated: 06 Mar, 2026 03:22 PM
नारी डेस्क: अनुज अग्निहोत्री ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में टॉप किया है, जिसके रिजल्ट शुक्रवार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने घोषित किए। राजेश्वरी सुवे एम और आकांश ढुल ने क्रम से दूसरा और तीसरा रैंक हासिल किया। कमीशन ने कहा कि कुल 958 कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है और अलग-अलग सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ में अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किए गए हैं।


सिविल सर्विसेज एग्जाम UPSC द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) वगैरह के ऑफिसर्स को चुनने के लिए हर साल तीन स्टेज प्रीलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू में आयोजित किया जाता है। कमीशन ने एक बयान में कहा कि 348 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की कैंडिडेचर प्रोविजनल रखी गई है। सेंटर ने सिविल सर्विसेज़ एग्जाम के ज़रिए भरी जाने वाली 1,087 वैकेंसी की रिपोर्ट दी थी।
 

UPSC के कैंपस में एग्जाम हॉल के पास एक "फैसिलिटेशन काउंटर" है। कैंडिडेट्स अपने एग्जाम/रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी जानकारी/क्लैरिफिकेशन वर्किंग डेज़ में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुद आकर या टेलीफोन नंबर 23385271/23381125/23098543 पर ले सकते हैं। बयान में कहा गया- "रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर मार्क्स वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।"
 

