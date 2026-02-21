21, 22 और 23 को संभल कर रहिए, आंधी, बिजली और बारिश का अलर्ट जारी

नारी डेस्क: ऐसे समय में जब गर्मियों की शुरुआत में दिन का तापमान बढ़ रहा है, तो वहीं कुछ जगह मौसम पलटने वाला है। मौसम विभाग (IMD) की मानें तो अगले चार दिनों में देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ सकता है। 21 फरवरी से मौसम में बड़ा बदलाव शुरू होगा। अगले कुछ दिनों में दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर लौट सकता है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा।



गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, हिंद महासागर के इक्वेटोरियल क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने और और तेज़ होने की उम्मीद है। इसके असर से दक्षिणी तमिलनाडु और तटीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। IMD ने शनिवार और रविवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई है।



दो दिन तक रहेगी बारिश

मौसम की गतिविधियां छिटपुट रहने की उम्मीद है, इन इलाकों में एक या दो जगहों पर 23 और 24 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में, अगले दो दिनों में एक या दो जगहों पर सुबह-सुबह धुंध छाई रह सकती है, जिससे सुबह के समय विज़िबिलिटी पर असर पड़ सकता है। जहां तक ​​चेन्नई की बात है, आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। इस बीच, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इक्वेटोरियल हिंद महासागर क्षेत्र के कई हिस्सों में तेज़ हवाएं चलने की संभावना है।



आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

समुद्र की खराब हालत और तेज़ हवाओं को देखते हुए, मछुआरों को अगली सूचना तक इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने जनता से, खासकर तटीय जिलों में रहने वालों से ऑफिशियल मौसम बुलेटिन से अपडेट रहने और आंधी-तूफान के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। स्थिति पर करीब से नज़र रखी जा रही है, और सिस्टम के डेवलप होने पर आगे अपडेट जारी किए जाएंगे कुछ इलाकों में रुक-रुक कर बारिश की उम्मीद है, इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें और आने वाले दिनों में बदलते मौसम के हालात के प्रति अलर्ट रहें।