Fake Challan SMS से बचकर रहें, नहीं तो एक क्लिक करते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

नारी डेस्क: फ़िशिंग फ्रॉड की एक नई लहर फेक "ई-चालान" SMS मैसेज के ज़रिए लोगों को टारगेट कर रही है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) से नए अलर्ट आए हैं। अधिकारियों के अनुसार, पीड़ितों को एक SMS मिलता है जिसमें दावा किया जाता है कि उनकी गाड़ी के खिलाफ़ ट्रैफ़िक ई-चालान जारी किया गया है। मैसेज में आमतौर पर एक लिंक होता है जिसमें पेनल्टी से बचने के लिए तुरंत पेमेंट करने की अपील की जाती है।

नकली वेबपेज से लोगों को किया जा रहा गुमराह

मैसेज को असली मानकर, पाने वाले लिंक पर क्लिक करते हैं और उन्हें रीडायरेक्ट कर दिया जाता है यह एक नकली वेबपेज है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के ऑफिशियल M-Parivahan पोर्टल जैसा बनाया गया है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है- "यहीं से फ़िशिंग का सिलसिला शुरू होता है।" I4C विंग ने अलर्ट किया है कि यह फ्रॉड वेबसाइट यूज़र्स को चालान भरने के बहाने गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, OTP, और यहां तक कि बैंकिंग या कार्ड की जानकारी जैसी पर्सनल डिटेल्स डालने के लिए कहती है। एक बार सबमिट करने के बाद, डेटा साइबर क्रिमिनल्स इकट्ठा कर लेते हैं, जो फिर पीड़ितों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं या आगे फ्रॉड के लिए उनके क्रेडेंशियल्स का गलत इस्तेमाल करते हैं।"



SMS से मिले संदिग्ध लिंक पर ना करें क्लिक

I4C विंग ने ऐसे SMS-बेस्ड फ़िशिंग कैंपेन में बढ़ोतरी देखी है, खासकर शहरी इलाकों में जहां डिजिटल ट्रैफ़िक एनफोर्समेंट सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। फ्रॉड करने वाले असली ई-चालान सिस्टम के बारे में लोगों की जानकारी का फ़ायदा उठाकर पैनिक और अर्जेंसी पैदा करते हैं, और अक्सर पेमेंट तुरंत न करने पर भारी फाइन या लीगल एक्शन की चेतावनी देते हैं। ऐसे मामलों की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने साफ़ किया है कि "सही ई-चालान सिर्फ़ ऑथराइज़्ड सरकारी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ही जारी किए जाते हैं, और नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे किसी भी नोटिस को सीधे वेरिफाई करें। ऑफिशियल स्टेट ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या ऑफिशियल परिवहन पोर्टल के ज़रिए।" नए अलर्ट में ज़ोर दिया गया है कि यूज़र्स को SMS से मिले संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, OTP शेयर नहीं करना चाहिए, या अनवेरिफाइड वेबसाइट पर बैंकिंग डिटेल्स नहीं देनी चाहिए।



लोगों को सावधान रहने की जरूरत

I4C विंग ने नागरिकों से ऐसी घटनाओं की तुरंत नेशनल साइबरक्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ज़रिए रिपोर्ट करने की अपील की है ताकि आगे फाइनेंशियल नुकसान से बचा जा सके। फिशिंग अटैक और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, I4C विंग आगे चेतावनी देता है कि नकली "ई-चालान" लिंक पर एक क्लिक से डिजिटल फ्रॉड की एक चेन शुरू हो सकती है, जिससे लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस और सावधानी बरतने की ज़रूरत है।