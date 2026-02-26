01 MARSUNDAY2026 10:21:52 PM
Holi 2026: होली पर ट्राई करें ये 8 स्टाइलिश व्हाइट कॉटन ड्रेसेस

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Feb, 2026 02:21 PM
नारी डेस्क : होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि स्टाइल और फैशन दिखाने का भी सबसे बेहतरीन मौका होती है। इस दिन सफेद कपड़े पहनने का चलन इसलिए है, क्योंकि रंगों की खूबसूरती सफेद पर सबसे ज्यादा उभरकर आती है। अगर आप इस होली कुछ अलग, ट्रेंडी और आरामदायक ट्राई करना चाहती हैं, तो व्हाइट कॉटन ड्रेसेस को स्टाइलिश सनग्लासेज के साथ जरूर पहनें। इससे आपको मिलेगा एक दमदार इंडो-वेस्टर्न लुक।

व्हाइट चिकनकारी कुर्ती + धोती पैंट

सफेद चिकनकारी कुर्ती के साथ धोती या अफगानी पैंट्स इस समय काफी ट्रेंड में हैं। यह कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल भी लगता है और मॉडर्न भी।
स्टाइल टिप: कोल्हापुरी चप्पल और ब्राइट रिफ्लेक्टर सनग्लासेज के साथ लुक पूरा करें।

शॉर्ट व्हाइट कुर्ती + पैंट्स

अगर आप होली पर ज्यादा रिलैक्स्ड लुक चाहती हैं, तो शॉर्ट व्हाइट कुर्ती के साथ लूज पैंट्स पहनें।
स्टाइल टिप: मल्टीकलर या नियॉन सनग्लासेज पहनें, लुक तुरंत फेस्टिव लगेगा।

व्हाइट अनारकली कॉटन ड्रेस

होली मिलन या फैमिली फंक्शन के लिए व्हाइट अनारकली सूट एक क्लासिक ऑप्शन है।
स्टाइल टिप: मेसी बन, ऑक्सिडाइज्ड झुमके और ब्राइट सनग्लासेज इसे इंडो-वेस्टर्न टच देंगे।

अंगरखा स्टाइल व्हाइट ड्रेस

अंगरखा स्टाइल व्हाइट कॉटन ड्रेस होली पर ‘बॉस लेडी वाइब्स’ देती है।
स्टाइल टिप: मोजरी, खुले बाल और बोल्ड फ्रेम सनग्लासेज के साथ पहनें।

व्हाइट कुर्ती + डेनिम जींस

अगर आप ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न ट्विस्ट चाहती हैं, तो सफेद लंबी कुर्ती को डेनिम जींस के साथ ट्राई करें।
स्टाइल टिप: रंगीन दुपट्टा या स्कार्फ और स्टेटमेंट सनग्लासेज लगाएं।

व्हाइट मिडी या एंकल लेंथ कॉटन ड्रेस

लेस, थ्रेड वर्क या चिकनकारी डिटेलिंग वाली मिडी ड्रेस होली के लिए परफेक्ट रहती है।
स्टाइल टिप: ओवरसाइज्ड सनग्लासेज और हाफ बन इस लुक को इंस्टा-फ्रेंडली बना देंगे।

लॉन्ग फ्लेयर्ड व्हाइट ड्रेस

फ्लेयर्ड व्हाइट ड्रेस होली पर बेहद एलिगेंट और कूल लगती है।
स्टाइल टिप: ब्राइट सनग्लासेज और कोल्हापुरी सैंडल्स के साथ पहनें।

व्हाइट एथनिक ड्रेस + ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी

सफेद एथनिक ड्रेस के साथ सिल्वर ऑक्सिडाइज्ड झुमके और चूड़ियां पहनें।
स्टाइल टिप: खुले बाल, माथे पर गुलाल और नियॉन शेड्स लुक को पूरा करेंगे।

होली पर व्हाइट पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान

स्किन-टोन इनरवियर जरूर पहनें
प्योर या थोड़ा मोटा कॉटन फैब्रिक चुनें
आउटफिट का फिट थोड़ा रिलैक्स्ड रखें
बहुत पतले कपड़ों से बचें, जो भीगने पर चिपकते हैं।
व्हाइट कॉटन ड्रेसेस और स्टाइलिश सनग्लासेज के साथ आप इस होली न सिर्फ कंफर्टेबल रहेंगी, बल्कि रंगों के बीच सबसे ज्यादा स्टाइलिश भी दिखेंगी।
 

