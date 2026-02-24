दुनिया के इन 10 देशों में बसता है हिंदू धर्म, जानें कहां कितनी है आबादी?

नारी डेस्क: हिंदू धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। भले ही इसकी जन्मभूमि भारत है, लेकिन आज भी कई देशों में हिंदू समुदाय अपनी परंपराओं, त्योहारों और धार्मिक आस्थाओं के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। में जानते हैं उन 10 देशों के बारे में, जहां हिंदू आबादी उल्लेखनीय है।

भारत

भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बहुल देश है। यहां लगभग 1.1 अरब (करीब 79%) लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यही वजह है कि भारत को हिंदू धर्म की जन्मभूमि कहा जाता है। कुंभ मेला, दिवाली, होली जैसे बड़े त्योहार और वाराणसी, अयोध्या, तिरुपति जैसे पवित्र स्थल यहां की पहचान हैं।

नेपाल

नेपाल में करीब 2.86 करोड़ (80% से अधिक) आबादी हिंदू है। नेपाल का इतिहास और संस्कृति हिंदू परंपराओं से गहराई से जुड़ी है। काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दुनियाभर में प्रसिद्ध है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

बांग्लादेश

बांग्लादेश में लगभग 1.38 करोड़ (8% से ज्यादा) हिंदू रहते हैं। इस्लाम के बाद हिंदू यहां दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा जैसे त्योहार वहां आज भी बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया में करीब 42 लाख (1.6%) हिंदू हैं। हालांकि यह मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन बाली द्वीप पर हिंदू संस्कृति साफ दिखाई देती है। यहां के मंदिर और धार्मिक परंपराएं आज भी जीवंत हैं।

पाकिस्तान

पाकिस्तान में लगभग 40 लाख (1.9%) हिंदू रहते हैं। ज्यादातर हिंदू सिंध प्रांत में बसे हुए हैं। अल्पसंख्यक होने के बावजूद उन्होंने अपनी धार्मिक पहचान और परंपराओं को संभालकर रखा है।

श्रीलंका

श्रीलंका में करीब 31 लाख (13% से ज्यादा) हिंदू हैं। यहां अधिकतर हिंदू तमिल समुदाय से जुड़े हैं और उत्तरी-पूर्वी इलाकों में रहते हैं। जाफना का नल्लूर कंडास्वामी मंदिर बेहद प्रसिद्ध है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

अमेरिका में लगभग 25 लाख (0.5%) हिंदू रहते हैं। भारत और नेपाल से हुए प्रवास के कारण यहां हिंदू समुदाय बढ़ा है। आज हिंदू शिक्षा, टेक्नोलॉजी और बिजनेस क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

मलेशिया

मलेशिया में करीब 19 लाख (5.8%) हिंदू हैं। यहां ज्यादातर लोग तमिल मूल के हैं। कुआलालंपुर के पास स्थित बाटू गुफा मंदिर थाईपुसम पर्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है।

यूनाइटेड किंगडम

यूके में लगभग 10 लाख (1.6%) हिंदू रहते हैं। हिंदू समुदाय ब्रिटेन के बहुसांस्कृतिक समाज का अहम हिस्सा है। दिवाली और होली जैसे त्योहार यहां बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं।

म्यांमार

म्यांमार में करीब 8.9 लाख (1.7%) हिंदू हैं। यहां का हिंदू समुदाय मुख्य रूप से भारतीय मूल का है, जो कई पीढ़ियों से वहां रह रहा है और अपनी परंपराओं को निभा रहा है। हिंदू धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसकी मजबूत उपस्थिति है। अलग-अलग परिस्थितियों और संस्कृतियों के बीच भी हिंदू समुदाय ने अपनी पहचान और आस्था को बनाए रखा है। यही इसकी वैश्विक ताकत और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है।