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कटरा से लेकर दिल्ली तक  गूंजे मां के जयकारे, नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Mar, 2026 10:25 AM
कटरा से लेकर दिल्ली तक  गूंजे मां के जयकारे, नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़

नारी डेस्क:  चैत्र नवरात्रि के पहले दिन के मौके पर गुरुवार को देशभर के भक्तों ने बड़ी संख्या में मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लिया और इस शुभ त्योहार की शुरुआत पूरी श्रद्धा के साथ की। इस अवसर को बड़े ही विश्वास और आस्था के साथ मनाया गया, जहां लोगों ने सुबह से ही पूजा-पाठ और अनुष्ठान किए। उत्तर प्रदेश में, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह से ही वाराणसी के श्री दुर्गाकुंड मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए।

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जम्मू और कश्मीर में, लगातार बारिश के बावजूद, इस शुभ अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा शुरू करने के लिए, कटरा के मंदिर में सुबह-सुबह ही बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक भक्त ने कहा- "आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं भी नवरात्रि का व्रत रख रहा हूं। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं नवरात्रि के पहले ही दिन मां के दर्शन कर पाया। यह उनकी ही कृपा है कि वह मुझे हर साल बुलाती हैं, और मैं हर साल यहां आ पाता हूं..." चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पूजा-अर्चना करने के लिए दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिरों, तथा मुंबई के मुंबा देवी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों पर भी बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए।

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मंदिरों का वातावरण घंटियों की आवाज़ और भजनों से गूंज उठा, और आरती के साथ ही देवी दुर्गा को समर्पित इस नौ-दिवसीय त्योहार की विधिवत शुरुआत हो गई। चैत्र नवरात्रि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह देवी दुर्गा को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नौ दिनों तक, भक्त देवी के नौ रूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, और समृद्धि तथा कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने हेतु विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इस त्योहार का समापन राम नवमी के साथ होता है, जो भगवान राम के जन्म का उत्सव है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, और पूरे देश में विशेष प्रार्थनाएं, जागरण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 

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