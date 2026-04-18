महिला आरक्षण बिल को लेकर हेमा मालिनी, दिल्ली की CM ने Rahul Gandhi के घर की घेराबंदी

नारी डेस्क: BJP सांसद हेमा मालिनी के साथ मिलकर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास तक महिलाओं के एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने एक दिन पहले लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित न होने देने के विरोध में राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी, जिनके हाथों में तख्तियां और बैनर थे, जिन पर कांग्रेस पर 'नारी शक्ति' का अपमान करने का आरोप लगाया गया था, मोतीलाल नेहरू मार्ग से राहुल गांधी के घर (सुनहरी बाग रोड पर स्थित) तक मार्च करते हुए गए।



प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए, क्योंकि कांग्रेस ने उन महिलाओं को निराश किया था जो 33 प्रतिशत आरक्षण का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। कुछ महिला प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अपने माथे पर काली पट्टियां बांधी हुई थीं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने इस दिन को देश की सभी महिलाओं के लिए एक दुखद दिन बताया। उन्होंने कहा- "विपक्ष ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित कराने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। ऐसा लगता है कि विपक्ष को 'नारी शक्ति' पर भरोसा नहीं है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा- "पिछले कई वर्षों से, प्रधानमंत्री महिलाओं को नई सुविधाएं और अधिकार प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देना चाहता।"



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संसद में महिला आरक्षण बिल को बार-बार रोकने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, -"उनकी मानसिकता महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति उनके असली इरादों को उजागर करती है। देश की महिलाएं सब कुछ देख रही हैं और समझ रही हैं। 'नारी शक्ति' के साथ हुए इस अन्याय का जवाब जरूर दिया जाएगा।" इससे पहले, मुख्यमंत्री गुप्ता ने X पर जाकर विपक्ष की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण वाले संशोधन बिल को हरा दिया था। उन्होंने कहा- "एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, यह मुद्दा मेरे लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह सहानुभूति और सम्मान का मुद्दा है। देश की करोड़ों महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी देने का जो अवसर था, वह आज उनसे छीन लिया गया है," ।