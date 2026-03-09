10 MARTUESDAY2026 2:53:42 PM
Life Style

पॉप स्टार Rihanna की जान को खतरा, घर के बाहर हुई 10 राउंड फायरिंग

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Mar, 2026 02:43 PM
पॉप स्टार Rihanna की जान को खतरा, घर के बाहर हुई 10 राउंड फायरिंग

नारी डेस्क: ग्रैमी विनर रिहाना के कैलिफ़ोर्निया स्थित घर पर उस समय गोली चलाई गई जब सिंगर अंदर थीं। एक 30 साल की महिला को कथित तौर पर कई गोलियां चलाने के बाद गिरफ्तार किया गया। लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी रविवार को लोकल टाइम के हिसाब से 13:15 (21:15 GMT) पर गोलीबारी की खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे। एक संदिग्ध को ढूंढकर हिरासत में ले लिया गया।
PunjabKesari

एक सोर्स ने कन्फर्म किया कि 38 साल की रिहाना अपने पार्टनर, रैपर A$AP रॉकी और अपने तीन बच्चों, RZA, रायट और रॉकी के साथ घर पर रहती हैं। सोर्स का कहना है कि घटना के समय सिंगर घर पर थीं। यह साफ नहीं है कि उस समय घर में कोई और भी था या नहीं। सोर्स ने बताया कि रिहाना "ठीक" हैं। लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट (LAPD) के स्पोक्सपर्सन, पुलिस सार्जेंट जोनाथन डी वेरा ने टाइम्स को बताया कि सस्पेक्ट ने अपनी गाड़ी के अंदर से रिहाना के घर की ओर कई राउंड फायरिंग की।

PunjabKesari
आउटलेट को मिले LAPD रेडियो डिस्पैच ऑडियो में, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सड़क के उस पार एक गाड़ी, एक सफेद टेस्ला से घर पर "लगभग 10 गोलियां" चलाई गईं। टेस्ला फिर कोल्डवॉटर कैन्यन ड्राइव पर दक्षिण की ओर भाग गई। रिहाना अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली म्यूज़िक आर्टिस्ट में से एक हैं, जिनके लगभग 250 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड बिक चुके हैं। उन्होंने कैरिबियन से प्रेरित रिकॉर्ड म्यूज़िक ऑफ़ द सन और ए गर्ल लाइक मी से डेब्यू किया, जो दोनों US बिलबोर्ड 200 के टॉप टेन में पहुची।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it