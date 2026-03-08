अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ नीता अंबानी ने लगाए ठुमके, शादी का वीडियो लीक

नारी डेस्क: फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा के बेटे का मुदित अडानी और अनन्या दीवानजी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन शनिवार रात मुंबई में स्टार्स से भरी शाम में बदल गया, जिसमें बॉलीवुड के कई जाने-माने चेहरे शामिल हुए। सलमान खान और आमिर खान से लेकर ऋतिक रोशन तक, कई सेलिब्रिटीज़ परिवार को बधाई देने के लिए इवेंट में पहुंचे। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नीता अंबानी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ स्टेज पर डांस करती नजर आई।



अंबानी के एक फैन पेज से शेयर की गई इस क्लिप में नीता अंबानी बॉलीवुड कपल और दूसरे मेहमानों के साथ मस्ती में डांस करती नजर आई। वीडियो में, ग्रुप को पॉपुलर गाने सलाम-ए-इश्क पर डांस करते देखा जा सकता है। कोमल नाहटा एक जाने-माने फिल्म ट्रेड एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और टेलीविज़न होस्ट हैं। वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बिज़नेस साइड के बारे में अपनी जानकारी के लिए काफी जाने जाते हैं।



उनके बेटे के राॅयल सेलिब्रेशन में 'बजरंगी भाईजान' एक्टर ने सूट पहनकर वेन्यू पर पहुंचकर सबका ध्यान खींचा। सलमान सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक में दिखे। फिल्ममेकर करण जौहर भी इवेंट में दिखे। इस मौके पर, जौहर ने कैमरों के लिए पोज़ देते हुए ब्लैक सीक्विन्ड शेरवानी पहनी थी। एक्टर नेहा धूपिया शाम को उनके साथ थीं। विद्या बालन भी एलिगेंट पर्पल अनारकली सूट पहनकर इवेंट में पहुंचीं। एक्ट्रेस अपने पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ थीं।