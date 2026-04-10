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शादी करने से कम हो जाता है कैंसर का खतरा! कुंवारों को जरूर पढ़नी चाहिए यह खबर

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Apr, 2026 11:35 AM
शादी करने से कम हो जाता है कैंसर का खतरा! कुंवारों को जरूर पढ़नी चाहिए यह खबर

 नारी डेस्क: हाल ही में प्रकाशित एक रिसर्च में यह सामने आया है कि शादीशुदा लोगों में कैंसर का खतरा अविवाहित लोगों के मुकाबले कम देखा गया है। यह अध्ययन Cancer Research Communications में प्रकाशित हुआ, जिसमें बताया गया कि जो लोग कभी शादी नहीं करते, उनमें कैंसर का जोखिम ज्यादा हो सकता है। आंकड़ों के अनुसार, अविवाहित पुरुषों में कैंसर का खतरा लगभग 68% ज्यादा और महिलाओं में करीब 83% ज्यादा पाया गया। साथ ही, यह भी देखा गया कि उम्र बढ़ने के साथ शादी से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ और बढ़ सकते हैं।

सिर्फ शादी नहीं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम है असली वजह

विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ शादी कर लेना ही कैंसर से बचाव की वजह नहीं है। असल में शादीशुदा लोगों को जो भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिलता है, वही उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। जीवनसाथी के साथ होने से मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति खुद का ज्यादा ध्यान रखता है।

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समय पर इलाज और हेल्थ चेकअप का फायदा

शादीशुदा लोग आमतौर पर अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सजग रहते हैं। वे समय-समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं और नियमित हेल्थ चेकअप करवाते हैं। इससे अगर कोई बीमारी होती भी है, तो उसका जल्दी पता चल जाता है और समय रहते इलाज संभव हो पाता है, जिससे गंभीर खतरे कम हो जाते हैं।

बेहतर लाइफस्टाइल भी अहम कारण

रिसर्च में यह भी पाया गया कि शादीशुदा लोग अक्सर ज्यादा संतुलित और स्वस्थ जीवनशैली अपनाते हैं। वे धूम्रपान और शराब जैसी आदतों से दूर रहते हैं या कम करते हैं। इसके अलावा, खान-पान और रोजमर्रा की आदतों में सुधार के कारण लंग कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसे कई जोखिम कम हो सकते हैं।

महिलाओं में ज्यादा जोखिम क्यों?

अध्ययन में यह भी सामने आया कि जो महिलाएं कभी शादी नहीं करतीं, उनमें कैंसर का खतरा पुरुषों की तुलना में ज्यादा हो सकता है। इसके पीछे कुछ जैविक कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो महिलाएं कभी गर्भवती नहीं होतीं, उनमें अंडाशय (ओवरी) और गर्भाशय (यूटेरस) से जुड़े कैंसर का खतरा थोड़ा अधिक देखा गया है।

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हेल्थ सुविधाओं तक बेहतर पहुंच

शादीशुदा लोगों को अक्सर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, नियमित जांच और डॉक्टर की देखरेख। कई बार डॉक्टर भी मान लेते हैं कि शादीशुदा मरीज के पास घर पर देखभाल करने वाला कोई है, जिससे उनकी देखभाल बेहतर हो पाती है। वहीं, अकेले रहने वाले लोगों को यह सुविधा कम मिल पाती है।

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मजबूत रिश्ते = बेहतर स्वास्थ्य

इस रिसर्च से यह भी साफ हुआ कि मजबूत सामाजिक रिश्ते और सपोर्ट सिस्टम का सीधा असर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जो लोग परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ जुड़े रहते हैं, उनमें तनाव कम होता है और उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर रहती है।

क्या सीख मिलती है?

विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे आप शादीशुदा हों या नहीं, सबसे जरूरी है कि आप अपने आसपास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाएं। दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें, नियमित हेल्थ चेकअप कराएं और संतुलित जीवनशैली अपनाएं। सही खान-पान, एक्सरसाइज और समय पर इलाज से कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

शादी करना ही कैंसर से बचाव की गारंटी नहीं है, लेकिन इसके साथ मिलने वाला सपोर्ट, बेहतर लाइफस्टाइल और हेल्थ केयर तक पहुंच आपके जोखिम को कम करने में जरूर मदद कर सकती है।  

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