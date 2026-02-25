01 MARSUNDAY2026 9:54:07 PM
अजीब मामला: 10वीं का पेपर देते- देते मां बन गई स्टूडेंट, Exam Center में दिया बच्चे को जन्म

  25 Feb, 2026
नारी डेस्क:  मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली और परेशान करने वाली घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के धार जिले के एक इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में क्लास 10 की एक नाबालिग स्टूडेंट ने एक एग्जाम सेंटर के वॉशरूम में अपने बोर्ड के पेपर लिखते समय एक बच्चे को जन्म दिया। इस घटना के बारे में जिसने सुना वह हैरान रह गया। 


यह घटना मंगलवार को हुई। मैथ्स का पेपर दे रही लड़की ने अचानक टेस्ट के बीच में पेट में तेज़ दर्द की शिकायत की। इन्विजिलेटर की इजाज़त से वह टॉयलेट गई। वहाँं उसे अचानक लेबर पेन शुरू हो गया और उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब वह कई मिनट बाद भी नहीं आई, तो परेशान इन्विजिलेटर और स्टाफ बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बंद टॉयलेट के दरवाज़े के पास गए। एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट ने तुरंत 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को अलर्ट किया। स्टूडेंट और उसके बच्चे को तुरंत मेडिकल केयर के लिए पीथमपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया।
 

डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि मां और न्यूबोर्न दोनों की सेहत स्टेबल है और वे अभी ऑब्ज़र्वेशन में हैं। इस घटना से सेंटर के स्टूडेंट्स और स्टाफ में घबराहट फैल गई, जिसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई।  पूछताछ के दौरान, विक्टिम ने बताया कि वह पिछले दो साल से एक लड़के के कॉन्टैक्ट में थी। आरोपी की पहचान हो गई है, और पुलिस ने कहा कि वे उसे जल्द ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मामले के सभी पहलुओं की पूरी जांच के साथ, नाबालिगों की सुरक्षा के नियमों सहित संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

