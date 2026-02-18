पाकिस्तान से लाई 4 बच्चे, 11 महीने की बच्ची.... अब छठी बार मां बनी सीमा हैदर

नारी डेस्क: सीमा हैदर ने बहुत कम समय में लगभग सेलिब्रिटी का स्टेटस पा लिया है, जब से वह कई साल पहले अपना ऑनलाइन प्यार पाने के लिए इंडिया आई थीं। सालों से वह खुद को इंडियन और इंडिया की बेटी कहती रही हैं, जो बार-बार अलग-अलग वजहों से खबरों में रही हैं। सीमा हैदर ने छठी बार मां बनकर सभी को हैरान कर दिया, इस घोषणा के बाद वह सुर्खियों में वापस आ गई हैं।



सीमा हैदर ने 11 महीने बाद फिर से बच्चे को जन्म दिया, यह उनका छठा बच्चा है। उन्होंने 11 महीने पहले अपने पांचवें बच्चे को जन्म देने के बाद फिर से एक बेटे को जन्म दिया। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। खबर है कि दोनों की हालत ठीक है क्योंकि डिलीवरी डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हुई थी। यह खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिस पर ज़बरदस्त रिएक्शन आए।



सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला हैं जो मई 2023 में अपने पाकिस्तानी पति के चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते गैर-कानूनी तरीके से भारत में आई थीं। तब से, वह ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही हैं। मंगलवार को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वह अपने रबूपुरा वाले घर लौट आईं, जहां उनका खूब जोर- शोर से स्वागत किया गया। परिवार ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई क्योंकि उनके घर एक बेटा हुआ था।



जैसे ही यह खबर इंटरनेट पर फैली, वह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगीं। कई यूज़र्स ने इस बात पर हैरानी जताई कि वह कितनी तेज़ी से बच्चों को जन्म दे रही हैं। इस खबर का मज़ाक उड़ाते हुए, कई लोगों ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा- “सीमा हैदर को क्या शौक है, बच्चे पैदा करने का।” एक और ने लिखा- “कौन ज़्यादा तेज़ काम करता है, ब्लिंकिट या सीमा हैदर?” एक और ने लिखा- “अब सीमा हैदर और लप्पू सचिन को कोई नहीं रोक सकता।” कुछ लोगों ने कहा कि वह शायद एक क्रिकेट टीम बनाना चाहती हैं।