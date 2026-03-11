17 MARTUESDAY2026 2:03:02 PM
Nari

हाथों की मैल और टैनिंग से छुटकारा दिलाएगा गुड़-पानी का देसी नुस्खा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 11 Mar, 2026 04:47 PM
हाथों की मैल और टैनिंग से छुटकारा दिलाएगा गुड़-पानी का देसी नुस्खा

नारी डेस्क : चेहरे की टैनिंग हटाने के लिए लोग कई तरह की क्रीम और स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों पर जमी मैल और टैनिंग को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर आपके हाथों या त्वचा पर भी टैनिंग और मैल की परत जमा हो गई है, एक आसान देसी नुस्खा आपके काम आ सकता है। इस उपाय में गुड़ और पानी का घोल तैयार करके त्वचा पर लगाया जाता है, जिससे त्वचा की सफाई और टैनिंग कम करने में मदद मिल सकती है। आइए इस घरेलू नुस्खे के बारे में।

टैनिंग क्यों होती है?

टैनिंग मुख्य रूप से सूरज की हानिकारक यूवी (UV) किरणों के कारण होती है। जब त्वचा इन किरणों के संपर्क में आती है, तो शरीर में मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है। यही मेलेनिन त्वचा को गहरा या काला बना देता है, जिसे टैनिंग कहा जाता है।

PunjabKesari

नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री

इस देसी उपाय को बनाने के लिए आपको कुछ आसान चीजों की जरूरत होगी। गुड़, नींबू का रस, हल्दी, शैंपू और टूथपेस्ट।
नोट: सामग्री की मात्रा आप अपनी जरूरत के अनुसार तय कर सकते हैं।

नुस्खा बनाने की विधि

सबसे पहले गुड़ को कूटकर पानी में अच्छी तरह घोल लें।
अब इस घोल में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं।
एक तवे पर हल्दी को हल्का काला होने तक भून लें।
अब गुड़ का घोल, हल्दी, नींबू का रस, थोड़ा शैंपू और टूथपेस्ट मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें।
इस मिश्रण को हाथों या जिस जगह मैल जमी हो वहां लगाएं।
कुछ देर बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए पानी से साफ कर लें।
कुछ समय बाद त्वचा पहले से ज्यादा साफ और मुलायम नजर आ सकती है।

PunjabKesari

त्वचा के लिए गुड़ के फायदे

गुड़ त्वचा के लिए कई तरह से लाभकारी माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और ग्लाइकोलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं।
जो त्वचा को गहराई से साफ करने में मदद कर सकते हैं।
इसके नियमित इस्तेमाल से:
मुंहासे कम हो सकते हैं
त्वचा डिटॉक्स होती है
झुर्रियां कम होने में मदद मिलती है
त्वचा की नमी बनी रहती है।

यें भी पढ़ें : रोज इस तरीके से पिएं मेथी का पानी, नसों में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे होगा साफ

हल्दी के फायदे

हल्दी में करक्यूमिन (Curcumin) नामक तत्व पाया जाता है, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है।
त्वचा पर हल्दी के इस्तेमाल से
मुंहासे कम हो सकते हैं
त्वचा में निखार आता है
काले धब्बे हल्के हो सकते हैं
टैनिंग कम करने में मदद मिल सकती है।

PunjabKesari

नोट: अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it