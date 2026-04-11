कोरियन लड़के का वायरल नुस्खा, 4 चीजों से रातभर में पाएं मक्खन जैसे मुलायम पैर

नारी डेस्क : आजकल सोशल मीडिया पर कोरियन ब्यूटी हैक्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ‘ग्लास स्किन’ के बाद अब पैरों के लिए एक खास कोरियन नुस्खा चर्चा में है, जिसे “ओवरनाइट फुट मास्क” कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि किचन में मौजूद सिर्फ 4 चीजों से आप अपने सख्त, फटे और बेजान पैरों को एक ही रात में मुलायम और चमकदार बना सकते हैं। अगर आप भी पार्लर जाए बिना घर पर ही फुट स्पा जैसा रिजल्ट चाहते हैं, तो यह नुस्खा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं इस वायरल हैक का पूरा सच और सही तरीका।

क्या है कोरियन ओवरनाइट फुट मास्क?

यह एक आसान घरेलू उपाय है, जिसमें कुछ आम चीजों को मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है और रातभर पैरों पर लगाया जाता है। इससे पैरों की डेड स्किन हटती है, एड़ियां मुलायम होती हैं और त्वचा में निखार आता है।

किन चीजों की जरूरत होगी?

इस असरदार फुट मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए

1 चम्मच वैसलीन: गहरी नमी देकर त्वचा को मुलायम बनाती है

1 चम्मच बेकिंग सोडा: डेड स्किन हटाने में मदद करता है

1 चम्मच शैम्पू: पैरों की गंदगी साफ करता है

1 चम्मच नींबू का रस: टैनिंग और कालेपन को कम करता है

पॉलीथिन या क्लिंग रैप और कॉटन के मोजे।

इस्तेमाल करने का सही तरीका (Step-by-Step)

पेस्ट तैयार करें: एक साफ बाउल में सभी सामग्री डालकर अच्छी तरह मिलाएं, जब तक स्मूद पेस्ट तैयार न हो जाए।

पैरों को साफ करें: रात को सोने से पहले पैरों को धोकर सुखा लें, ताकि गंदगी पूरी तरह हट जाए।

पेस्ट लगाएं: अब इस मिश्रण को एड़ियों और तलवों पर अच्छे से लगाएं, खासकर जहां त्वचा ज्यादा सख्त है।

पैरों को कवर करें: पेस्ट लगाने के बाद पैरों को पॉलीथिन से लपेट लें। इससे गर्माहट बनी रहती है और पेस्ट बेहतर तरीके से काम करता है।

मोजे पहनें और सो जाएं: ऊपर से कॉटन के मोजे पहन लें ताकि रैप अपनी जगह बना रहे। इसे रातभर लगा रहने दें।

सुबह साफ करें: सुबह उठकर गुनगुने पानी से पैरों को धो लें और हल्के हाथ से साफ करें।

क्या सच में मिलता है ‘ग्लास स्किन’ जैसा असर?

इस हैक को ट्राय करने वाले कई लोग दावा करते हैं कि

पैरों की सख्त त्वचा नरम हो जाती है

डेड स्किन आसानी से निकल जाती है

एड़ियां पहले से ज्यादा स्मूद और साफ दिखती हैं

पैरों में नैचुरल ग्लो आता है

हालांकि, यह असर हर व्यक्ति की त्वचा पर अलग-अलग हो सकता है।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें

ज्यादा फटी या खून निकलने वाली एड़ियों पर इसका इस्तेमाल न करें

बेकिंग सोडा और नींबू का ज्यादा उपयोग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है

हफ्ते में 1–2 बार से ज्यादा इस्तेमाल न करें।

कोरियन ओवरनाइट फुट मास्क एक आसान और सस्ता घरेलू उपाय है, जो आपके पैरों को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसे चमत्कारी इलाज मानने के बजाय नियमित फुट केयर रूटीन के साथ इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर रहेगा।