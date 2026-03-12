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एंबुलेंस के झटके ने कर दिया चमत्कार, ब्रेन डेड महिला हो गईं जिंदा, डॉक्टर भी रह गए दंग

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Mar, 2026 01:12 PM
एंबुलेंस के झटके ने कर दिया चमत्कार, ब्रेन डेड महिला हो गईं जिंदा, डॉक्टर भी रह गए दंग

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक ऐसा घचौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी को हक्का-बक्का कर दिया। डॉक्टरों ने जिस महिला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था और जिसके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं, वही महिला अचानक एंबुलेंस में जीवन के संकेत दिखाने लगी।  सड़क पर एंबुलेंस के अचानक झटके ने उन्हें नई जिंदगी दे दी। यह घटना न केवल परिवार को, बल्कि अस्पताल के डॉक्टरों को भी हैरान और स्तब्ध कर गई। कैसे एक साधारण यात्रा और सड़क पर लगे झटके ने बदल दी एक जीवन की तक़दीर, यह जानकर आप भी यकीन नहीं करेंगे।

अचानक बेहोश हुईं विनीता

पीलीभीत के गोकुलपुरम कॉलोनी में रहने वाली विनीता शुक्ला 22 फरवरी को अपने घर में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं। परिवार तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। विनीता को बरेली के एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उन्हें दो दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों के अनुसार, विनीता के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, हाथ-पैर सुन्न थे और आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं। डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि हालत गंभीर है और वेंटिलेटर हटाने पर उनकी मृत्यु हो सकती है।

अंतिम संस्कार की तैयारी

डॉक्टरों की चेतावनी के बाद परिवार टूट गया। 24 फरवरी को विनीता के पति कुलदीप शुक्ला उन्हें एंबुलेंस में घर वापस ले जा रहे थे। घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी और रिश्तेदार अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हो चुके थे।

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एंबुलेंस में हुआ चमत्कार

रास्ते में, एंबुलेंस सड़क पर गहरे गड्ढे से टकरा गई, जिससे जोरदार झटका लगा। अचानक, परिवार ने देखा कि विनीता की सांसें लौट आईं। यह देखकर सभी हैरान रह गए। तुरंत ही विनीता को पीलीभीत के न्यूरो सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया। अस्पताल में लगातार 14 दिनों तक इलाज के बाद विनीता की हालत में तेजी से सुधार हुआ। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गईं। इस चमत्कारिक घटना ने सभी को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेजी से फैल गई।

डॉक्टरों की प्रतिक्रिया

न्यूरो सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा, “महिला के ब्रेन डेड होने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। अचानक झटके से उनकी सांसें लौट आईं। यह हमारे लिए भी अविश्वसनीय था। परिजन और ऊपर वाले की इच्छा के कारण उनकी जान बच सकी। यह वाकई एक चमत्कार है।” विनीता शुक्ला की कहानी यह साबित करती है कि कभी-कभी जीवन अकल्पनीय परिस्थितियों में भी आश्चर्यजनक मोड़ ले सकता है। यह घटना डॉक्टरों, परिवार और समाज के लिए जीवन और उम्मीद की मिसाल बन गई है।  

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