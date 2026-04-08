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अयोध्या में गर्मी बढ़ते ही बदली रामलला की सेवा-पूजा, दिनचर्या में किए गए ये खास बदलाव

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Apr, 2026 04:10 PM
अयोध्या में गर्मी बढ़ते ही बदली रामलला की सेवा-पूजा, दिनचर्या में किए गए ये खास बदलाव

नारी डेस्क:  अयोध्या में इन दिनों बढ़ती गर्मी का असर अब मंदिर व्यवस्थाओं पर भी साफ दिखने लगा है। Ram Mandir Ayodhya में विराजमान रामलला की सेवा-पूजा और दिनचर्या में मौसम को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी बदलाव किए गए हैं। मंदिर प्रशासन का उद्देश्य है कि भीषण गर्मी के बीच भी रामलला को किसी तरह की असुविधा न हो और उनकी सेवा पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ होती रहे।

स्नान और दिनचर्या में किया गया बदलाव

गर्मी को देखते हुए रामलला के स्नान की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले जहां उन्हें गुनगुने पानी से स्नान कराया जाता था, अब उनकी जगह ठंडे और शीतल जल का उपयोग किया जा रहा है, ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। यह बदलाव पूरी तरह मौसम के अनुसार किया गया है, जिससे उनकी दिनचर्या आरामदायक बनी रहे।

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भोग में शामिल की गई ठंडी चीजें

रामलला के भोग (प्रसाद) में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब उन्हें गर्म चीजों की जगह ठंडी और ताजगी देने वाली चीजें चढ़ाई जा रही हैं, जैसे दही, मौसमी फल,ठंडे पेय ,जूस लस्सी इन सभी चीजों का उद्देश्य भगवान को ठंडक पहुंचाना और गर्मी के असर को कम करना है।

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पोशाक में भी किया गया परिवर्तन

रामलला के वस्त्रों में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां अपेक्षाकृत भारी कपड़े पहनाए जाते थे, अब उनकी जगह हल्के और सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे गर्भगृह के तापमान के अनुसार उन्हें आराम मिल सके और गर्मी का असर कम हो।

पूजा पद्धति में भी बदलाव

गर्मी को ध्यान में रखते हुए पूजा करने के तरीके में भी बदलाव किया गया है। अब दीपक (दीप) की जगह फूलों से आरती की जा रही है, ताकि अतिरिक्त गर्मी न बढ़े। मंदिर प्रशासन के अनुसार, रामलला की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है, इसलिए हर बदलाव बहुत सोच-समझकर किया जाता है।

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ठंडक के लिए विशेष इंतजाम

गर्भगृह में गर्मी से राहत देने के लिए कूलर लगाए जा चुके हैं। साथ ही, आने वाले समय में एयर कंडीशनर लगाने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि तापमान को और बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। अयोध्या की बढ़ती गर्मी को देखते हुए रामलला की सेवा-पूजा और दिनचर्या में किए गए ये बदलाव यह दिखाते हैं कि मंदिर प्रशासन कितनी सावधानी और श्रद्धा के साथ हर व्यवस्था को संभाल रहा है।   

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