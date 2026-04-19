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गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है क्रैम्प की समस्या! राहत पाने के लिए क्या करें?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 19 Apr, 2026 04:59 PM
गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है क्रैम्प की समस्या! राहत पाने के लिए क्या करें?

नारी डेस्क: गर्मी का मौसम आते ही कई लोगों को मांसपेशियों में अकड़न या अचानक ऐंठन की शिकायत होने लगती है, जिसे आम भाषा में क्रैम्प या “नस चढ़ना” कहा जाता है। यह समस्या कुछ सेकंड या मिनटों के लिए होती है, लेकिन उस दौरान दर्द काफी तेज हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार, बढ़ते तापमान और उमस की वजह से गर्मियों में यह दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है।

क्रैम्प क्या होता है और कैसे महसूस होता है?

क्रैम्प दरअसल मांसपेशियों का अचानक सिकुड़ जाना या अकड़ जाना होता है। इसका असर हाथ, पैर या पेट में महसूस हो सकता है। कभी यह हल्का होता है, तो कभी इतना तेज कि चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाए। कई बार यह समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन बार-बार होने लगे तो ध्यान देना जरूरी है।

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महिलाओं में ज्यादा क्यों होती है परेशानी?

महिलाओं में पेट के क्रैम्प ज्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर पीरियड्स के दौरान। इस स्थिति को Dysmenorrhea कहा जाता है। हार्मोन में बदलाव के कारण यह दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से भी यह समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है।

डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा कारण

गर्मी में ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे Dehydration कहा जाता है। इसके साथ ही शरीर से सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। ये सभी तत्व मांसपेशियों के सही काम करने के लिए जरूरी होते हैं। इनका संतुलन बिगड़ते ही क्रैम्प की समस्या शुरू हो सकती है।

ज्यादा एक्टिविटी भी बढ़ा सकती है जोखिम

गर्मी में अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या लंबे समय तक बाहर रहते हैं, तो मांसपेशियों पर दबाव बढ़ता है। थकान और पानी की कमी मिलकर क्रैम्प को और बढ़ा देते हैं। खासकर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान यह समस्या ज्यादा महसूस हो सकती है।

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बचाव के आसान तरीके

क्रैम्प से बचने के लिए सबसे जरूरी है शरीर को हाइड्रेट रखना। दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और नारियल पानी या ओआरएस जैसे पेय लें, जिससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहे। खाने में केला, दूध, दही, नट्स और हरी सब्जियां शामिल करें, क्योंकि इनमें जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं।

तुरंत राहत पाने के उपाय

अगर क्रैम्प हो जाए, तो प्रभावित जगह पर गर्म सिकाई करने से आराम मिल सकता है। इसके लिए आप गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की स्ट्रेचिंग या योग भी मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। कोशिश करें कि कैफीन का ज्यादा सेवन न करें, क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है।

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कब डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है?

अधिकतर मामलों में क्रैम्प गंभीर नहीं होते, लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहे या बढ़ता जाए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। महिलाओं को अगर क्रैम्प के साथ ज्यादा ब्लीडिंग, अनियमित पीरियड्स या तेज दर्द हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर क्रैम्प के साथ सूजन, लालिमा, चक्कर, उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत जांच करानी चाहिए। कई बार इसके पीछे Endometriosis जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

छोटी सावधानी, बड़ी राहत

गर्मी में क्रैम्प होना आम बात है, लेकिन सही खान-पान और थोड़ी सावधानी से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। अपने शरीर के संकेतों को समझें और समस्या बढ़ने पर समय रहते डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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