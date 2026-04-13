14 APRTUESDAY2026 1:02:51 AM
Life Style

वैष्णो देवी में ‘चमत्कार’! 5 साल बाद लापता बेटे से मां-बहन का मिलन, भीख मांगते मिला युवक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Apr, 2026 05:51 PM
वैष्णो देवी में ‘चमत्कार’! 5 साल बाद लापता बेटे से मां-बहन का मिलन, भीख मांगते मिला युवक

नारी डेस्क:  पवित्र धाम Vaishno Devi Temple में एक ऐसा भावुक नज़ारा सामने आया, जिसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। यहां 5 साल से लापता एक युवक अचानक अपनी मां और बहन को मिल गया। यह युवक मंदिर परिसर के पास भीख मांगते हुए मिला, जिसके बाद परिवार का खुशी और दर्द से भरा मिलन देखने को मिला।

 मां ने बेटे को देखते ही लगा लिया सीने से

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही मां की नजर अपने बेटे पर पड़ती है, वह खुद को रोक नहीं पाती और फूट-फूटकर रोने लगती है। वह तुरंत बेटे को गले लगा लेती है, मानो सालों का इंतजार एक ही पल में खत्म हो गया हो। बहन भी अपने भाई को पकड़कर रोती नजर आती है। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद लोग भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए।

 5 साल से बिछड़ा था परिवार

जानकारी के मुताबिक, युवक पिछले पांच साल से लापता था। परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कई जगह खोजबीन करने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला, तो परिवार ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया।

मंदिर परिसर के पास भीख मांगते मिला युवक

बताया जा रहा है कि परिवार Vaishno Devi Temple दर्शन के लिए पहुंचा था। इसी दौरान उन्हें मंदिर के पास एक युवक भीख मांगते हुए दिखाई दिया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह उनका ही बेटा/भाई है। इसके बाद जो हुआ, वह पल सभी के लिए बेहद भावुक बन गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

कई यूजर्स ने इसे

“दिल छू लेने वाला पल” “मां की दुआ का असर” “माता रानी का चमत्कार” बताया है। कुछ लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए।

लोगों ने कहा आस्था रंग लाई

घटना के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गई है। लोगों का मानना है कि माता रानी के दरबार में आकर परिवार की आस्था और प्रार्थना रंग लाई, और उन्हें उनका बिछड़ा बेटा वापस मिल गया।

 

 प्रशासन से जांच की मांग

इस घटना के बाद कुछ लोगों ने प्रशासन से यह मांग भी की है कि युवक की पूरी स्थिति की जांच की जाए। अब यह सवाल उठ रहा है कि वह युवक 5 साल तक कहां रहा? किन परिस्थितियों में वह लापता हुआ? और आखिर वह भीख मांगने की स्थिति में कैसे पहुंचा? इन सभी पहलुओं की जांच की मांग की जा रही है। एक पल में खत्म हुआ सालों का दर्द यह मिलन सिर्फ एक परिवार के लिए खुशी का पल नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद और आस्था को फिर से जिंदा करती है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it