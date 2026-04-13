वैष्णो देवी में ‘चमत्कार’! 5 साल बाद लापता बेटे से मां-बहन का मिलन, भीख मांगते मिला युवक

नारी डेस्क: पवित्र धाम Vaishno Devi Temple में एक ऐसा भावुक नज़ारा सामने आया, जिसे लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। यहां 5 साल से लापता एक युवक अचानक अपनी मां और बहन को मिल गया। यह युवक मंदिर परिसर के पास भीख मांगते हुए मिला, जिसके बाद परिवार का खुशी और दर्द से भरा मिलन देखने को मिला।

मां ने बेटे को देखते ही लगा लिया सीने से

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही मां की नजर अपने बेटे पर पड़ती है, वह खुद को रोक नहीं पाती और फूट-फूटकर रोने लगती है। वह तुरंत बेटे को गले लगा लेती है, मानो सालों का इंतजार एक ही पल में खत्म हो गया हो। बहन भी अपने भाई को पकड़कर रोती नजर आती है। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद लोग भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए।

5 साल से बिछड़ा था परिवार

जानकारी के मुताबिक, युवक पिछले पांच साल से लापता था। परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कई जगह खोजबीन करने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला, तो परिवार ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया।

मंदिर परिसर के पास भीख मांगते मिला युवक

बताया जा रहा है कि परिवार Vaishno Devi Temple दर्शन के लिए पहुंचा था। इसी दौरान उन्हें मंदिर के पास एक युवक भीख मांगते हुए दिखाई दिया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह उनका ही बेटा/भाई है। इसके बाद जो हुआ, वह पल सभी के लिए बेहद भावुक बन गया।

5 साल का लंबा इंतज़ार और माँ वैष्णो देवी के दरबार में मिला बिछड़ा हुआ भाई।



इस बहन की आँखों की खुशी और अपने भाई को वापस पाने का सुकून शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। pic.twitter.com/0fGtNwfryN — Shagufta khan (@Digital_khan01) April 13, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

कई यूजर्स ने इसे

“दिल छू लेने वाला पल” “मां की दुआ का असर” “माता रानी का चमत्कार” बताया है। कुछ लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए।

यह एक चमत्कार है।



कई साल पहले एक लड़की ने अपने भाई को खो दिया था।



वैष्णो देवी जाते समय उसकी मुलाकात अपने भाई से हुई।



उसका भाई वैष्णो देवी में भिखारी की तरह जीवन यापन कर रहा था।



आज वह कहावत सच हो गई है - "चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।" pic.twitter.com/21HQ2gLUrC — ममता ट्राबल (@Mamtasulaniya) April 13, 2026

लोगों ने कहा आस्था रंग लाई

घटना के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गई है। लोगों का मानना है कि माता रानी के दरबार में आकर परिवार की आस्था और प्रार्थना रंग लाई, और उन्हें उनका बिछड़ा बेटा वापस मिल गया।

प्रशासन से जांच की मांग

इस घटना के बाद कुछ लोगों ने प्रशासन से यह मांग भी की है कि युवक की पूरी स्थिति की जांच की जाए। अब यह सवाल उठ रहा है कि वह युवक 5 साल तक कहां रहा? किन परिस्थितियों में वह लापता हुआ? और आखिर वह भीख मांगने की स्थिति में कैसे पहुंचा? इन सभी पहलुओं की जांच की मांग की जा रही है। एक पल में खत्म हुआ सालों का दर्द यह मिलन सिर्फ एक परिवार के लिए खुशी का पल नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद और आस्था को फिर से जिंदा करती है।

