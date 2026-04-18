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आशा भोसले के घर गए अनुपम खेर, बोले-  मुझे हर जगह उनकी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Apr, 2026 05:52 PM
आशा भोसले के घर गए अनुपम खेर, बोले-  मुझे हर जगह उनकी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी

नारी डेस्क:  वयोवृद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने शनिवार को दिवंगत गायिका आशा भोसले के घर जाकर उस महान हस्ती को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने अनुभव को अपने शब्दों में साझा करते हुए, खेर ने बताया कि हालांकि उस जगह पर गहरा सन्नाटा था, फिर भी उन्हें लगभग आशा जी की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। आशा भोसले का 12 अप्रैल को कई अंगों के काम करना बंद कर देने (multi-organ failure) के बाद निधन हो गया था।

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आशा भोसले के बेटे, आनंद भोसले और उनकी पोती, ज़नाई भोसले के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए, खेर ने फोटो-शेयरिंग ऐप पर लिखा- "खामोशी की आवाज़!! आज महान गायिका को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आशा जी के घर गया! घर में गहरा सन्नाटा था... ऐसा सन्नाटा जो खुद कुछ कहता है। और फिर भी, उस खामोशी के बीच कहीं, मुझे लगभग उनकी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी... उनकी आवाज़ हर कोने में, हर याद में गूंज रही थी। उनके बेटे आनंद, बहू अनुजा, और उनकी पोती और सबसे अच्छी दोस्त #ZanaiBhosle से मिला। गर्मजोशी से भरे, विनम्र... उनकी विरासत को शांत शक्ति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 


खेर ने कहा कि इस तरह के दौरे न केवल आपको शोक में डुबोते हैं, बल्कि अंततः आपको सुकून भी देते हैं। उन्होंने आखिर में लिखा-
"कभी-कभी, इस तरह के दौरे आपको सिर्फ़ शोक में ही नहीं डुबोते... वे आपको सुकून भी देते हैं, भले ही सिर्फ़ एक पल के लिए ही सही। मैं खामोशी से चला आया... लेकिन मेरे दिल में उनके गाने धीरे-धीरे बज रहे थे! आशा जी अमर रहें! जय हो!" वहीं दादी के निधन के बाद ज़नाई ने बताया था कि  से उन्हें अपनी दादी की मौजूदगी का ज़ोरदार एहसास हो रहा है।

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