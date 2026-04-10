नाक से निकला 1 इंच लंबा कीड़ा, महिला को देख डॉक्टर्स भी हुए हैरान

नारी डेस्क : ग्रीस से एक ऐसा चौंकाने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ आम लोगों बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। यहां एक 58 वर्षीय महिला की नाक से छींकते समय करीब 1 इंच लंबा कीड़ा निकल आया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। शुरुआत में यह मामला एक सामान्य सर्दी-जुकाम जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे-धीरे जो सच सामने आया, उसने इस घटना को बेहद असामान्य बना दिया।

छींक के साथ बाहर आया कीड़ा, घबरा गई महिला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब शुरू हुई जब महिला अपने खेत में काम कर रही थीं और आसपास भेड़ें चर रही थीं। उस दौरान उनके चेहरे के पास कई मक्खियां मंडरा रही थीं, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। करीब एक हफ्ते बाद उन्हें हल्की सर्दी और साइनस की समस्या होने लगी। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य जुकाम समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन 15 अक्टूबर के आसपास अचानक छींकते समय उनकी नाक से एक छोटा कीड़ा बाहर निकल आया। यह देखकर महिला घबरा गईं और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचीं।

सर्जरी में निकले 10 लार्वा और 1 प्यूपा

जांच के बाद ENT विशेषज्ञों ने महिला की सर्जरी की, जिसमें उनकी नाक के अंदर से 10 लार्वा और 1 प्यूपा निकाले गए। डॉक्टरों के अनुसार, ये कीड़े Sheep botfly के लार्वा थे, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में Oestrus ovis कहा जाता है। यह परजीवी आमतौर पर भेड़ों और बकरियों में पाया जाता है और इंसानों में इसका संक्रमण बेहद दुर्लभ माना जाता है।

कैसे हुआ यह दुर्लभ संक्रमण?

विशेषज्ञों का कहना है कि महिला की नाक में सेप्टम डिविएशन (नाक की हड्डी का टेढ़ा होना) था। इस कारण नाक के अंदर ऐसा वातावरण बन गया, जहां ये लार्वा जिंदा रह सके और विकसित हो पाए। आमतौर पर इंसानों की नाक में इस तरह के परजीवी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते, इसलिए यह मामला बेहद असामान्य माना जा रहा है।

डॉक्टरों की चेतावनी

पशुओं के आसपास काम करने वाले लोग विशेष सावधानी बरतें

लंबे समय तक साइनस या नाक से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज न करें

असामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

अब कैसी है महिला की हालत?

समय पर इलाज मिलने के बाद महिला अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सतर्कता और सही समय पर उपचार से इस तरह के दुर्लभ मामलों से बचा जा सकता है।