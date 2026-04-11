नाव हादसा:  लुधियाना से 132 श्रद्धालु दर्शन के लिए गए थे मथुरा, हादसे ने तबाह कर दिया सब कुछ

नारी डेस्क: मथुरा में नाव हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद जिलाधिकारी CP सिंह ने बताया कि लुधियाना से लगभग 132 लोग 'दर्शन' के लिए आए थे। दुर्भाग्य से 10 लोगों की मौत हो गई है। जिन लोगों को बचाया गया है, वे अब खतरे से बाहर हैं और मृतकों के पार्थिव शरीर सरकारी खर्च पर उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे।मथुरा में केशी घाट के पास यमुना नदी पर दो दर्जन से ज़्यादा यात्रियों को ले जा रही एक नाव एक पंटून पुल से टकरा गई थी, जिसके कारण शुक्रवार को 10 लोगों की मौत हो गई



यात्रा चार दिन की थी। ज्यादातर श्रद्धालु रात के सफर के बाद थके थे, इसलिए धर्मशाला में आराम कर रहे थे। करीब तीस श्रद्धालु, बांके बिहारी मंदिर दर्शन के बाद यमुना में गए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। पुलिस अधिकारी ने बताया- "लुधियाना से लगभग 132 लोग यहां 'दर्शन' के लिए आए थे... उन लोगों की सूची का मिलान किया जा रहा है, जिसमें से दो या तीन लोग अभी तक नहीं मिले हैं"। नाव में लगभग 25 से 27 लोग सवार थे। बचाव अभियान के तहत 13 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 10 लोग मृत पाए गए, जिनमें पांच पुरुष और पांच महिलाएं शामिल हैं। तीन से चार और लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान अभी भी जारी है। तीन से चार और लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है..."



मथुरा के DIG शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि "बचाव अभियानलगातार जारी है। हमारी NDRF और SDRF, दोनों टीमें मौके पर मौजूद हैं। इन टीमों में शामिल होने के लिए डाइविंग गियर से लैस विशेष कर्मी—जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर वाले गहरे समुद्र के गोताखोर भी शामिल हैं—पहुंच चुके हैं। वे नाव का मुआयना करने के लिए पहले ही नीचे जा चुके हैं, और टीमें इस समय नाव को बाहर निकालने की रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यह बचाव कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और हम इसे जल्द ही पूरा कर लेंगे... ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी तीन से चार लोग लापता हो सकते हैं..."।

